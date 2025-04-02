新华社华盛顿4月1日电（记者熊茂伶）美国卫生与公共服务部4月1日起开始大规模裁员，被裁撤的数千岗位主要来自美国食品和药物管理局、疾病控制和预防中心、国家卫生研究院等。

据《纽约时报》报道，特朗普政府当天解雇了数千名卫生领域的联邦工作人员，进行了一场“清洗行动”，其中包括负责监管食品和药品、医疗研究的官员和研究人员，涉及的部门涵盖从全球健康到食品安全的各个领域。

据《今日美国报》当天报道，上述机构的员工必须在大楼入口处出示通行证，被解雇的员工则会被告知返回家中。报道指出，包括艾滋病专家在内的传染病专家认为，此次裁员将使美国在应对传染病和慢性病方面变得更加不安全。

此前曾担任食品和药物管理局局长的罗伯特·卡利夫在职业社交网站领英发文表示，“我们所熟知的食品和药物管理局已不复存在，大多数拥有机构知识、深刻理解产品开发与安全的领导层人员已不再任职。我相信历史会认为这是一个巨大的错误”。

美国卫生与公共服务部3月27日宣布将进行机构“重组”，裁减约1万名全职员工。加上提前退休和政府“买断”计划人员，该部门全职员工数量将从8.2万人降至6.2万人，相当于总体裁员四分之一。

卫生与公共服务部是特朗普政府推进联邦政府削减开支和人员的最新目标之一。大规模裁减联邦雇员的举措已引发了多起法律诉讼。

(责编：刘洁妍、张悦)