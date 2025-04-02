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美军向中东增派航母战斗群

2025年04月02日13:58 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿4月1日电　在美军持续空袭也门胡塞武装以及与伊朗紧张关系升温之际，美国国防部长赫格塞思4月1日下令将“卡尔·文森”号航母战斗群调往中东，从而使美军在该地区的航母战斗群数量增至2个。

　　美国国防部在一份声明中说，正在美军中央司令部任务区的“哈里·杜鲁门”号航母战斗群将继续在该地区停留，目前在亚太地区活动的“卡尔·文森”号航母战斗群将前往与其汇合。同时，美军将把“尼米兹”号航母战斗群调往西太平洋填补空白。美军还将向中东调遣更多战机中队及其他空中力量增强空中支援能力。

　　据美国媒体报道，即将前往红海的“卡尔·文森”号航母战斗群共有7艘战舰。

　　美国总统特朗普3月31日称将继续打击也门胡塞武装。他同时威胁胡塞武装及伊朗：“真正的痛苦尚未到来。”特朗普日前在接受美国全国广播公司采访时警告称，如果伊朗不朝着达成协议的方向前进，将面临“前所未有的军事行动”。伊朗最高领袖哈梅内伊3月31日表示，伊朗将“强力回应”所受的威胁。

(责编：刘洁妍、张悦)

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