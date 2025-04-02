新华社首尔4月2日电（记者姬新龙）韩国代总统韩德洙2日就宪法法院4日将对尹锡悦总统弹劾案作出宣判一事表示，将动员所有警力和行政力量，防止出现任何意外事件。

韩德洙当天在主持召开治安相关部长会议时说，将以宪法法院为中心，广泛部署应对突发情况的机动部队，迅速应对紧急情况。“希望警方加强对宪法法院法官们的安全保护，在维持宪法法院及外交设施等主要设施的安全方面做充足准备。政府绝不允许发生任何非法或暴力行为。”

他说：“政府将维持国民的安全和秩序作为最优先价值，在宪法法院宣判前后尽全力维持治安秩序。”“对于破坏设施、暴行、纵火等挑战公共权力的行为，将作为现行犯处理，以零容忍原则追究责任。”

韩德洙还表示，必须接受宪法法院的任何决定，并敦促政界人士“不要发表刺激或诱导非法示威和暴力的言论”。

韩国警方1日说，将于当地时间3日上午9时向首尔警察厅发布“乙级紧急令”、向其他地方警察厅发布“丙级紧急令”，4日零时起将面向全国警察厅发布最高级别的“甲级紧急令”。

首尔警方1日下午在宪法法院附近部署了3200多名警力，并计划4日在首尔地区投入约1.4万人维护治安。警方1日起提前“清空”宪法法院周边100米区域，要求拆除附近的示威帐篷，并禁止民众通行。

据韩媒报道，1日晚间，赞成和反对弹劾尹锡悦的团体在首尔市中心游行，双方发生对峙并互相辱骂。

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