新华社北京4月2日电 日本农林水产省最新统计数据显示，该国一袋5公斤装普通大米均价为4197日元（约合204元人民币），连续12周创新高。日本首相石破茂4月1日表示，如有必要将向市场投放更多政府储备米以平抑米价。

这是2024年7月26日在日本东京一家连锁超市拍摄的货架上的大米（手机照片）。新华社记者钟雅摄

农林水产省对日本全国约1000多家店铺米价实施调查，结果显示，截至3月23日的一周内，一袋5公斤装普通大米均价为4197日元，约为去年同期的两倍，创该部门统计这一数据以来新高。

为增加大米市场供应、抑制米价上涨，日本政府已于3月分两批拍卖共计21万吨储备米，通过中标企业向市场投放。首批14万吨储备米已于近日陆续摆上超市货架，一袋5公斤装普通大米售价为3000日元（146元人民币）左右。第二批已完成招标，尚未交货。

按日本媒体说法，上述两批储备米全部上市后，米价涨势能否得到抑制成为外界关注焦点。

在日本米价高涨背景下，一些米商将原本应提供给政府的储备米高价转卖，不惜缴纳违约金。农林水产省通报，7家企业因未履行合同要求向政府交付约2000吨储备米，受到处罚。

2024年夏季以来，受极端高温致大米歉收等因素影响，日本大米价格持续上涨。去年8月，气象部门发布日本东部太平洋南海海槽发生大地震可能性增高的警示，引发民众囤积大米，一度出现“大米荒”。随着新米上市，“大米荒”有所缓解，但米价依然居高不下。（张旌）

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