新华社加沙2月27日电（记者黄泽民）巴勒斯坦消息人士27日说，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）于26日夜间至27日凌晨在加沙地带将4具以方被扣押人员遗体移交给红十字国际委员会。

这名消息人士告诉新华社记者，被扣押人员遗体将经由加沙地带南部的凯雷姆沙洛姆口岸离开加沙地带。

另有目击者告诉记者，以色列27日凌晨开始释放巴勒斯坦被关押人员，载有部分巴方获释人员的车辆已离开以色列监狱，前往约旦河西岸中部城市拉姆安拉。以色列预计将释放超过600名巴勒斯坦在押人员。

以色列总理办公室23日凌晨发表声明说，由于哈马斯多次举行“羞辱以方被扣押人员”的庆祝仪式，并利用以方被扣押人员进行“宣传”，以色列决定无限期推迟原定于22日释放巴勒斯坦被关押人员的安排，直至确保下一批以方人员顺利获释且哈马斯不再举行类似“羞辱仪式”后，才会继续相关释放进程。哈马斯25日晚发表声明说，已就以色列推迟释放巴勒斯坦被关押人员问题达成协议，释放巴方人员将与哈马斯移交以方被扣押人员遗体同时进行。

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