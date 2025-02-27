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“上合组织在行动：中乌合作发展前景”主题研讨会在塔什干举行

2025年02月27日09:39 | 来源：人民网-国际频道
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人民网塔什干2月26日电 （记者李强）2月25日，中国驻乌兹别克斯坦使馆与乌上合组织民间外交中心共同举办“上合组织在行动：中乌合作发展前景”主题研讨会。中国驻乌兹别克斯坦大使于骏、乌最高会议参议院外委会副主席马马特卡里莫夫、乌上合组织国家协调员乌拜杜拉耶夫、上合组织民间外交中心萨比罗夫，上合组织国家驻乌使团及智库高校代表等出席。

中国驻乌兹别克斯坦大使于骏致辞 人民网记者李强摄

中国驻乌兹别克斯坦大使于骏致辞。人民网记者李强摄

于骏高度评价上合组织发展成就，指出在“上海精神”指引下，“上合大家庭”日益壮大，组织影响力和感召力不断提升，树立共建“一带一路”典范，成为国际和地区事务重要建设性力量。作为轮值主席国，中方以高度责任感和使命感，把“行动”作为关键词，围绕全球发展倡议八大重点领域开展行动，举行一系列机制会议和配套活动，筹办一届友好、团结、成果丰硕的峰会。中乌两国在上合组织框架内保持密切协作，各领域合作前景广阔，中方愿同各方携手，扎实构建上合组织命运共同体，开创高质量发展新局面。

活动现场 人民网记者李强摄

活动现场。人民网记者李强摄

与会人员充分肯定上合组织为促进地区和平稳定发展作出的积极贡献，期待该组织以前瞻的理念和务实的行动，实现新的更大发展，期待乌中双方以更多务实成果进一步丰富两国新时代全天候全面战略伙伴关系内涵。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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