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北加州中国企业协会举办2025“欢喜迎春”年会

2025年02月27日09:31 | 来源：人民网-国际频道
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人民网圣何塞2月26日电 （记者邓圩）北加州中国企业协会日前在旧金山湾区圣何塞市钱塘中心举行“欢喜迎春”年会。受邀的会员企业代表、当地合作伙伴代表等近200人欢聚一堂。

活动现场舞狮表演。主办方供图

活动现场舞狮表演。主办方供图

中国驻旧金山总领事张建敏与夫人郑心出席年会。“中美企业的民间交流不仅是经济合作的桥梁，更是增进两国人民互信与理解的纽带。”张建敏向北加州中资企业和中企协广大会员企业送上新春祝福，感谢大家为促进中美友好与合作所作出的不懈努力。他寄语协会及会员单位，在新的一年里要进一步坚定信心，勇于担当，深化合作，携手应对挑战，为推动中美关系发展贡献更大力量。

年会表彰优秀中资企业。主办方提供

年会表彰优秀中资企业。主办方供图

北加州中企协会会长刘庆表示，未来北加州中国企业协会将继续当好中资企业的“娘家人”，做企业交流合作的“搭桥人”。

旧雨新知相聚年会现场，旧金山湾区多个知名社团和文化团体带来了精彩纷呈的表演，涵盖了舞狮、功夫、舞蹈、小品、脱口秀、歌唱以及书法展示等节目。

活动现场。主办方供图

活动现场。主办方供图

(责编：王禹蘅、杨牧)

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