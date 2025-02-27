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“泰国夏季节庆”项目在总理府启动

2025年02月27日09:26 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷2月26日电 （记者简承渊）当地时间2月26日，泰国总理佩通坦在总理府主持了“泰国夏季节庆”项目启动仪式。

“泰国夏季节庆”项目启动仪式。总理府供图

“泰国夏季节庆”项目启动仪式。总理府供图

该项目以“7个月7大奇迹夏季节庆”为主题，涵盖宋干节、Pride节、文化节、音乐节、体育节、美食节及艺术创意节等7大类节庆活动，旨在打造多彩盛会，激发泰国旅游市场活力，并通过持续7个月（2025年3月至9月）的节庆活动，减少旅游淡季带来的影响。

佩通坦表示，泰国政府致力于将旅游业打造为推动经济增长的重要引擎，目前旅游业占泰国GDP的14%以上。政府的目标是让泰国成为全年皆宜的旅游目的地，即便是在旅游淡季，也能凭借丰富的节庆、传统和文化吸引游客。

“泰国夏季节庆”项目囊括了各类节庆和活动，满足不同游客群体的需求，覆盖主要旅游城市及值得探索的新兴目的地，以实现旅游收入的均衡分布。政府希望每年12个月都成为旅游旺季，不再有“淡季”概念。此外，该计划旨在稳定酒店价格，避免出现淡季价格过低的情况，确保旅游行业的可持续发展。

佩通坦表示，政府的整体旅游目标是2025年游客总数从去年的3600万人增加至3800万人，甚至争取突破4000万人。同时，政府将加强旅游安全管理，与泰国国家警察、旅游警察及外国志愿者合作，确保游客在泰国的旅行体验安全顺畅。让每位游客都留下深刻的美好印象，助力泰国成为全球领先的旅游目的地。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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