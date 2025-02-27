人民网曼谷2月26日电 （记者简承渊）当地时间26日，泰国总理佩通坦主持会议，与国家警察总署署长吉迪叻、国务部长吉拉蓬等官员讨论电子烟管控和打击措施。

佩通坦要求各部门加强协作监管，学校、教育机构及周边地区不得向青少年出售电子烟。开展全民普法工作，加大整治及处罚力度。同时，要求国家警察总署、商业部、内政部和海关总署在30天内提交打击治理成果报告。

“保护儿童和青少年安全是全社会的共同责任，希望各界各部给予配合，一旦发现任何向儿童和青少年销售电子烟的行为，请立即举报。”吉迪叻在会后接受采访时表示，总理重视打击电子烟泛滥，强调违法逮捕与进口管控，要求警方与海关总署协作，预防电子烟进口和非法销售问题。目前，警方的预防整治措施主要集中在教育机构及周边场所，2024年破获约2000起电子烟相关违法案件，2025年的破获案件数量还在持续增加。

泰国《2017年海关法》规定，电子烟属于违禁品，在泰携带、使用、进出口、销售电子烟等行为均属违法。其中，携带、使用电子烟者将被处以最高5年监禁或50万泰铢罚款，或两者并罚；如有进出口及销售行为，刑期最高10年或罚款100万泰铢，或两者并罚。

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