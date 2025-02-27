打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

泰国加强整治打击非法电子烟

2025年02月27日09:14 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网曼谷2月26日电 （记者简承渊）当地时间26日，泰国总理佩通坦主持会议，与国家警察总署署长吉迪叻、国务部长吉拉蓬等官员讨论电子烟管控和打击措施。

佩通坦要求各部门加强协作监管，学校、教育机构及周边地区不得向青少年出售电子烟。开展全民普法工作，加大整治及处罚力度。同时，要求国家警察总署、商业部、内政部和海关总署在30天内提交打击治理成果报告。

“保护儿童和青少年安全是全社会的共同责任，希望各界各部给予配合，一旦发现任何向儿童和青少年销售电子烟的行为，请立即举报。”吉迪叻在会后接受采访时表示，总理重视打击电子烟泛滥，强调违法逮捕与进口管控，要求警方与海关总署协作，预防电子烟进口和非法销售问题。目前，警方的预防整治措施主要集中在教育机构及周边场所，2024年破获约2000起电子烟相关违法案件，2025年的破获案件数量还在持续增加。

泰国《2017年海关法》规定，电子烟属于违禁品，在泰携带、使用、进出口、销售电子烟等行为均属违法。其中，携带、使用电子烟者将被处以最高5年监禁或50万泰铢罚款，或两者并罚；如有进出口及销售行为，刑期最高10年或罚款100万泰铢，或两者并罚。

(责编：王禹蘅、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部