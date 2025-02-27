人民网北京2月26日电 （曾书柔、法伊萨）“文化是沙中两国重大合作领域之一，是发展两国双边关系的基本支柱，是增进两国人民相互了解与交流的重要工具。”26日，沙特驻华大使阿卜杜拉赫曼·哈勒比在接受人民网记者专访时指出了文化在两国友好关系发展中的重要作用。他强调，举办2025沙中文化年系列活动，必将进一步增进两国人民相知相亲。

2月25日，沙特驻华大使哈勒比接受人民网专访。人民网记者 曾书柔摄

2025年适逢中沙建交35周年，两国将共同举办首次“中沙文化年”。近年来，随着共建“一带一路”倡议与“沙特2030愿景”深入对接，两国政治、经济、文化、贸易和投资等各领域关系突飞猛进。

“沙中两国都拥有悠久历史、丰富的文化遗产和深厚文化实践，文化交流不断发展。中文已正式纳入沙特国民教育体系；去年，沙特还担任了北京国际图书博览会主宾国；为鼓励两国文化领域杰出人士，发起了穆罕默德·本·萨勒曼亲王沙中文化合作奖。”哈勒比历数近年来的沙中文化交流，并透露今年两国将共同举办一系列文化活动，展示各自丰富的文化和遗产，这必将进一步推动双方的文化交流与互鉴，深化两国人民的友谊与相互理解。

“中国将沙特列为中国公民组团出境旅游目的地国，沙特也不断为中国游客提供越来越便利的签证措施。这些都是两国不断深化全面战略伙伴关系的积极举措。”哈勒比说，“沙特拥有丰富的、历史悠久的文化，我们希望为中国人民提供一个体验和理解沙特文化的契机，来丰富他们对沙特文化的认知。”

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