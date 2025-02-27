新华社耶路撒冷2月27日电（记者王卓伦 冯国芮）以色列公共广播公司27日凌晨报道，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）已向红十字国际委员会移交4名以色列被扣押人员的遗体，以色列将释放超过600名被关押的巴勒斯坦人。

报道画面显示，红十字国际委员会在加沙地带南部的凯雷姆沙洛姆口岸将4具遗体转交给以色列军方。同时，一辆载有巴勒斯坦被关押人员的大巴驶离约旦河西岸的奥弗监狱。

以色列安全官员在接受新华社记者采访时表示，此次将有超过600名被关押在以色列监狱的巴勒斯坦人获释，其中约一半在4具遗体移交给以色列军方时获释，另一半将在以色列完成对遗体身份的确认后获释。

以色列总理办公室23日凌晨发表声明说，由于哈马斯多次举行“羞辱以方被扣押人员”的庆祝仪式，并利用以方被扣押人员进行“宣传”，以色列决定无限期推迟原定于22日释放巴勒斯坦被关押人员的安排，直至确保下一批以方人员顺利获释且哈马斯不再举行类似“羞辱仪式”后，才会继续相关释放进程。25日晚，哈马斯发表声明说，已就以色列推迟释放巴勒斯坦被关押人员问题达成协议，释放巴方人员将与哈马斯移交以方被扣押人员遗体同时进行。

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