打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

以色列媒体：哈马斯移交4名被扣押人员遗体

2025年02月27日08:58 | 来源：新华网
小字号

　　新华社耶路撒冷2月27日电（记者王卓伦 冯国芮）以色列公共广播公司27日凌晨报道，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）已向红十字国际委员会移交4名以色列被扣押人员的遗体，以色列将释放超过600名被关押的巴勒斯坦人。

　　报道画面显示，红十字国际委员会在加沙地带南部的凯雷姆沙洛姆口岸将4具遗体转交给以色列军方。同时，一辆载有巴勒斯坦被关押人员的大巴驶离约旦河西岸的奥弗监狱。

　　以色列安全官员在接受新华社记者采访时表示，此次将有超过600名被关押在以色列监狱的巴勒斯坦人获释，其中约一半在4具遗体移交给以色列军方时获释，另一半将在以色列完成对遗体身份的确认后获释。

　　以色列总理办公室23日凌晨发表声明说，由于哈马斯多次举行“羞辱以方被扣押人员”的庆祝仪式，并利用以方被扣押人员进行“宣传”，以色列决定无限期推迟原定于22日释放巴勒斯坦被关押人员的安排，直至确保下一批以方人员顺利获释且哈马斯不再举行类似“羞辱仪式”后，才会继续相关释放进程。25日晚，哈马斯发表声明说，已就以色列推迟释放巴勒斯坦被关押人员问题达成协议，释放巴方人员将与哈马斯移交以方被扣押人员遗体同时进行。

(责编：崔译戈、贾文婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部