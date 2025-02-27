新华社索非亚2月26日电（记者林浩）保加利亚宪法法院26日发布消息说，已责成保中央选举委员会重新计算保加利亚去年10月举行的国民议会选举的投票。

保宪法法院说，在检查了1768个投票站的选票后发现，其中46.75%的投票站出现参选政党和政党联盟的得票数与实际票数存在差异等问题。由于这些违规行为，宪法法院责成中央选举委员会重新计算选举投票，重新确定进入国民议会的政党和政党联盟名单以及他们的席位数。

2024年10月27日，保加利亚举行国民议会选举，28个政党和政党联盟以及一名独立候选人角逐议会240个席位。保中央选举委员会提供的数据显示，保全国设有近1.3万个投票站，海外设有719个投票点。

根据保中央选举委员会去年10月30日公布的国民议会选举结果，共有8个政党或政党联盟进入议会。其中，保加利亚公民党所在政党联盟获得69席，“我们继续变革”所在政党联盟获得37席，复兴党获得35席，“争取权利和自由运动”所在政党联盟获得30席，保加利亚社会党所在政党联盟获得20席，“权利和自由联盟”所在政党联盟获得19席，“有这样一个民族”党获得18席，“道德、团结、荣誉”党获得12席。此后，保加利亚公民党所在政党联盟、保加利亚社会党所在政党联盟和“有这样一个民族”党组成执政联盟。

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