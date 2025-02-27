新华社华盛顿2月26日电（记者熊茂伶）美国总统特朗普26日说，美方已决定对欧盟征收25%关税，并将“很快”宣布。

特朗普当天在白宫举行内阁会议时对媒体说，整体来说，对欧盟关税税率将设定在25%，适用于汽车和其他各种商品。

特朗普还称，欧盟“占美国便宜”，以各种理由“拒绝接受美国的汽车和农产品”，美国和欧盟之间有大约“3000亿美元”的贸易逆差。

美国政治新闻网站《政治报》此前报道指出，美欧贸易逆差并没有特朗普所言这么大。根据欧盟的数据，2023年美国与欧盟的货物贸易逆差为1558亿欧元（约合1686亿美元），然而在服务贸易方面，美国实现了1040亿欧元（约合1126亿美元）顺差。整体而言，美国对欧盟的贸易逆差为518亿欧元（约合560亿美元）。

当被问及是否会因边境管控的进展而继续暂缓针对墨西哥、加拿大加征关税时，特朗普说，他不会阻止关税生效，美国将对墨西哥、加拿大征收25%关税。

此外，美国商务部长卢特尼克在会上说，针对各国的总体关税行动将于4月2日实施。

特朗普2月1日签署行政令，对进口自墨西哥、加拿大两国的产品加征25%的关税，其中对加拿大能源产品的加税幅度为10%。3日，特朗普宣布对两国加征关税措施暂缓30天实施，并继续进行谈判。根据这一决定，相关加征关税措施将于3月4日生效。特朗普24日称，对墨西哥和加拿大加征关税的计划将“如期推进”。此外，特朗普13日签署备忘录，要求相关部门确定与每个外国贸易伙伴的“对等关税”。

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