新华社日内瓦2月26日电（记者石松）联合国人权事务高级专员图尔克26日表示，反对针对巴勒斯坦领土和人民的吞并和强制迁移提议，这些提议将威胁整个地区的安全。

当天，联合国人权理事会第58届会议就联合国人权事务高级专员对巴勒斯坦被占领土的报告举行互动对话。图尔克在其报告中说：“必须坚决反对一切试图使非法行为常态化的企图，包括吞并或强制迁移的提议，这些行为将威胁巴勒斯坦人和以色列人，乃至整个地区的和平与安全。”

图尔克在报告中指出，加沙地带和约旦河西岸的民众多年来被剥夺了最基本的人权，包括自决权、行动自由和适当的生活条件。他说，在加沙地带，民众遭受的封锁已构成集体惩罚；在约旦河西岸，非法定居点和暴力行为数十年来不断升级，尤其是过去3年尤为严重，而大部分违法行为一直未受到惩罚。

图尔克呼吁相关当事方尽快结束这场冲突，无条件释放所有被扣押人员，并再次强调巴勒斯坦人民应当拥有自主决定自身未来的权利。

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