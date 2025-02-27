新华社布鲁塞尔2月26日电（记者丁英华 康逸）欧盟委员会26日宣布“清洁工业协议”，计划在短期内调动1000亿欧元资金，以支持本土制造业的能源转型，强化欧盟工业竞争力。

根据欧盟委员会当天发布的公报，“清洁工业协议”是欧盟委员会主席冯德莱恩在其政治指导方针（2024-2029）中提出的重要倡议，并被列为新一届欧盟委员会上任后100天内的优先项目。该协议聚焦两大核心领域：一是面临高昂能源成本和复杂监管环境的能源密集型产业；二是作为未来竞争力与增长的核心并对工业转型至关重要的清洁技术。

在降低能源成本方面，欧盟委员会当日还宣布一项“可负担能源行动计划”，作为“清洁工业协议”的关键组成部分。预计到2040年，该行动计划每年可为欧盟消费者和企业节省2600亿欧元的能源开支。

据介绍，能源贫困问题已影响到4600多万欧洲居民，工业电价也持续高企，削弱了欧盟的全球竞争力。为应对这一挑战，“可负担能源行动计划”提出一系列政策措施，包括建议成员国下调国家电力税，加强对欧盟天然气市场的监管，获取更具成本竞争力的进口产品等。

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