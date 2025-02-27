新华社德国慕尼黑2月26日电 题：信心·活力·机遇——宝马高管眼中的中国市场

新华社记者潘洁 刘向 马志异

“世界上最大的乘用车单一市场”“最大的新能源汽车市场”“巨大的、不断增长的、充满活力的市场”“创新的引擎”……宝马集团全球政府事务负责人格伦·施密特25日在接待中国企业家代表团间歇期间，接受记者采访，这样描述他眼中的中国市场，坚定表达在华投资信心。

2月24日至26日，中国贸促会组织中国企业家代表团访问德国，推动两国工商界深入落实两国领导人重要共识，深化贸易、投资等领域务实合作。

施密特认为，当前汽车行业有三大趋势——电气化、数字化和可持续发展。“这些趋势的融合和创新正在中国发生。中国不只是巨大的市场，更是创新的引擎。”

对不少跨国车企而言，中国市场的竞争无疑是激烈的，造车新势力不断加入，车企竞争达到新高度。

“这恰恰是中国市场的吸引力所在：充满活力、不断变化。我们通过参与中国市场的竞争，推动科技创新、突破边界。”施密特说，如果想成为成功的全球汽车制造商，就需要在中国取得成功。

施密特将中国市场比作“训练场”。激烈的竞争环境和强大的创新能力，可以让跨国公司在中国接受面向全球市场的“培训”，在迎接挑战中不断进步。

无惧失败、不断尝试，探索无限可能，这是施密特眼里中国商业环境的一大特点。正因如此，宝马集团始终坚持与中国伙伴携手同行，不仅成立了华晨宝马、光束汽车等合资公司，与近500家本地供应商密切合作，还在中国设立了德国以外最大的研发中心。

“在中国拥有强大的合作伙伴是一个优势。这不是依赖，而是成功。”施密特说，中国合作伙伴的不断创新，为宝马集团在中国乃至全球市场的成功注入澎湃动力。

宝马在2025年美国拉斯维加斯消费电子展上发布新世代超感智能座舱，其中不少新技术得益于中国创新能力发挥的关键作用。例如，被称为“智能神经中枢”的新世代操作系统X，其70%源代码是在中国开发和优化的。

“我们和中国的合作是互利共赢的，也是具有战略和长远意义的。”施密特说，商业上的合作可以搭建桥梁，助力双方携手迈向未来。

谈及汽车产业链当前面临的关税风险时，施密特表示，汽车产业链供应链高度全球化，你中有我、我中有你，各方需要的是更多合作，而不是保护主义。“宝马集团是全球化的企业，我们不需要关税保护，而是要拥抱来自全球的竞争。”

施密特认为，尽管地缘政治对当前全球经贸合作带来不利影响，但经济全球化的潮流不可逆转，参与国际竞争与合作依然大有裨益。

无论是来自中国本土车企的竞争压力，还是全球产业链供应链的重构，都没有影响宝马集团深耕中国市场的信心。“长期以来，德国车企在中国发展势头良好。我们始终看好中国市场，将继续坚定投资中国。”施密特说。

(责编：崔译戈、贾文婷)