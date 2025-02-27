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南非总统呼吁建立更具韧性、更可持续和更平等的全球经济

2025年02月27日08:46 | 来源：新华网
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　　新华社开普敦2月26日电（记者王雷　王晓梅）二十国集团（G20）财政部长和中央银行行长会议26日在南非立法首都开普敦开幕。南非总统拉马福萨呼吁各方就采取共同行动达成共识，以建立一个更具韧性、更可持续和更平等的全球经济。

　　拉马福萨当天在开幕式上发表讲话说，多边主义遭到侵蚀，威胁全球增长和稳定。G20作为更广泛多边体系的重要组成部分，有责任为推动全球经济可持续、韧性和包容性增长创造条件。

　　拉马福萨强调，应对经济增长缓慢且不平衡、债务负担上升、持续贫困和不平等以及气候变化等全球性挑战，多边合作至关重要。

　　他表示，在非洲举办G20峰会，凸显非洲大陆在全球经济和政治中的重要性与日俱增。然而非洲也面临气候变化、贫困和高水平债务等严峻挑战。他呼吁世界更多聚焦非洲，帮助非洲实现更快速、更包容和更可持续增长。

　　二十国集团（G20）财政部长和中央银行行长会议为期两天。与会代表将围绕全球经济、债务、基础设施和可持续金融发展等问题展开讨论。

　　南非于去年12月1日接任G20轮值主席国，是首个担任G20轮值主席国的非洲国家。南非将“团结、平等和可持续性”作为其担任G20轮值主席国期间的议程主题，并将加强抗灾能力、确保低收入国家的债务可持续性、为公正的能源转型筹集资金、利用关键矿产实现包容性增长和发展列为其四大优先事项。

(责编：崔译戈、贾文婷)

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