新华社北京2月26日电 据路透社25日报道，美国国会众议院金融机构委员会计划审查联邦储备委员会的利率决策机制。

这是2022年4月20日在美国华盛顿拍摄的美联储大楼。新华社记者刘杰摄

报道说，国会“货币政策、国债市场韧性和经济繁荣工作组”定于下周举行首场听证会。

俄克拉何马州共和党籍联邦众议员弗兰克·卢卡斯24日告诉路透社：“我在金融机构委员会的许多同事和委员会主席都想讨论这个问题。”

卢卡斯说：“美联储真有双重任务吗？这如何影响稳定物价的首要任务？”

美联储的双重任务由国会在1978年提出，一是维护物价稳定，二是实现充分就业。

2020年，美联储在高失业率和新冠疫情压力下，直至2022年3月才启动加息进程。2022年6月，美国通货膨胀率创9.1%的40年高位。加息启动前，美联储一直称物价上涨“短暂”且就业复苏不充分。

金融机构委员会主席、阿肯色州共和党籍联邦众议员弗伦奇·希尔上月说：“太长时间以来，我们见证太多分散注意力的‘任务’，冲淡美联储稳定物价的核心任务。”

据路透社报道，通过接下来数月间一系列听证会，卢卡斯试图探究美联储当前的工作方式是否存在缺陷。

卢卡斯说，共和党在国会参众两院仅有微弱优势，致使修订《联邦储备法》存在困难，但他预期，上述听证会依然可能促成立法建议，或对美联储形成建议。（卜晓明）

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