新华社莫斯科2月26日电（记者黄河）据俄罗斯媒体报道，俄外长拉夫罗夫26日在卡塔尔首都多哈表示，欧洲对乌克兰采取的政策是“极度过时和失败的”。

拉夫罗夫当天在介绍访问卡塔尔成果的新闻发布会上说，当前，与乌克兰局势相关的政治力量格局已经发生变化，欧洲试图破坏这一进程，宣布向乌提供新的大规模军事援助，煽动乌方继续采取军事行动。拉夫罗夫表示，他同意美国总统特朗普所说的，北约扩张和试图将乌克兰拉入北约是拜登政府最大的错误，也是冲突爆发的主要原因之一。

拉夫罗夫说，乌克兰危机不可能通过部署维和部队这种“简单的小把戏”敷衍过去，“需要解决问题产生的根源”。他强调，俄罗斯不考虑任何向乌克兰派遣欧洲维和部队的方案。他表示，在乌克兰部署维和部队需要俄乌双方都同意，目前尚未有人向俄方提出部署维和人员问题。

拉夫罗夫还透露，俄美两国代表将于本月27日在土耳其伊斯坦布尔举行会谈，就双方使馆工作进行沟通。

另据卡塔尔媒体报道，拉夫罗夫在新闻发布会上谈及中东局势时表示：“我们已向联合国强调，必须解除对叙利亚的制裁，因为这些制裁正在伤害叙利亚人民。我们知道，叙利亚政府已准备好合作以稳定国内局势。”他同时警告说，巴勒斯坦人的大规模流离失所将使该地区局势变成一颗随时可能引爆的“定时炸弹”。

卡塔尔埃米尔宫26日在一份声明中表示，卡塔尔埃米尔（国家元首）塔米姆当天在多哈与拉夫罗夫举行会晤，就双边关系、能源与投资领域合作以及地区和国际局势进行了讨论。

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