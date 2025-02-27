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美政府效率部21名雇员辞职 白宫再谈马斯克身份

2025年02月27日08:39 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿2月26日电　美国政府效率部21名雇员25日辞职，称拒绝利用自己的技术专长“废除关键的公共服务”。同日，白宫宣布美国政府效率部代理主管人选，并再次谈论埃隆·马斯克在特朗普政府中的身份。

　　据多家美国媒体报道，这些辞职雇员致信白宫办公厅主任苏茜·怀尔斯，称马斯克招募的人手只会空谈政治，没有完成任务所需的技能或经验。马斯克在社交媒体上回应说，这些雇员不辞职也会被开除。

　　美国总统特朗普今年1月20日在宣誓就职当天签署行政令，组建由马斯克牵头的名为政府效率部的顾问委员会，并声称这将大幅削减联邦开支，以恢复联邦政府的能力和效率。近期，美国政府效率部因获取多个联邦政府部门信息，遭多方批评，并在多地引发抗议。

　　有美国媒体称，由于政府效率部争议缠身，白宫近期开始淡化马斯克在该机构中的作用，并称马斯克为非正式负责人。25日，白宫宣布任命艾米·格利森为美国政府效率部代理主管。据介绍，格利森曾在特朗普首届政府中任职。过去一段时间里，格利森担任美国政府效率部与其他机构之间的联络人。

　　白宫新闻秘书卡罗琳·莱维特表示，尽管马斯克没有部长职位或正式的决策权，但他是“特殊政府雇员”和“总统高级顾问”。

　　据悉，特朗普将于26日召开自重返白宫以来首次内阁会议，马斯克将出席会议。

(责编：崔译戈、贾文婷)

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