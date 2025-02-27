新华社阿斯塔纳2月26日电（记者张继业）中哈人文交流与国际产教融合系列会议24日至25日在哈萨克斯坦阿斯塔纳和阿拉木图举行。其间，中哈高校共建的第二所在哈“经世学堂”正式揭幕。

会议期间，由中国教育部中外人文交流中心组织出海的多所中国院校，同哈萨克斯坦国际工程技术大学和阿斯塔纳信息技术大学等哈方高校，就共建“一带一路”框架下中哈“产教融合和人文交流”主题进行深入交流。活动期间，继哈萨克斯坦阿特劳石油天然气大学“经世学堂”后，南京科技职业学院和吉林电子信息职业技术学院分别与哈国际工程技术大学签署共建“经世学堂”协议。

哈国际工程技术大学校长萨尔森别科娃在会上表示，教育科技领域合作将成为哈中关系发展的强大推动力。哈萨克斯坦对两国高校间教育合作持开放态度。

阿斯塔纳信息技术大学校长希克梅托夫感谢中国高校在“经世学堂”建设项目上付出的努力，认为项目不仅推动了教育和创新领域的发展，也为知识与技术交流搭建桥梁。

教育部中外人文交流中心主任于长学致辞说，“人文交流经世项目”围绕通信和信息技术、智能制造、人工智能及新能源应用技术等专业领域，以专业建设和人才培养为核心，开展高校国际合作，通过“校-校-企”模式实现产教融合协同培养，推动职业教育走出去，服务“一带一路”人才培养，促进中外人文交流。

本次中哈人文交流与国际产教融合系列会议共吸引两国政府代表、高校师生和实业界代表等逾200人参会。

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