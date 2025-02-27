新华社墨西哥城2月26日电（记者蒋彪）哈瓦那消息：古巴外长罗德里格斯25日谴责美国扩大与古巴劳务输出计划等相关的签证限制政策，称其为“无理攻击”。

罗德里格斯在其社交媒体发布的声明中说，“暂停与古巴国际医疗合作协议相关的签证”，是美国政府在一个月内对古巴人民发起的第七次“无理攻击”。此举基于虚假信息和胁迫，目的是打击古巴和全球数百万人的医疗服务，而最终的受益者是一些特殊利益集团。

美国国务院25日发布声明，宣布扩大针对与古巴劳务输出计划相关的签证限制政策，适用于现任或前任古巴政府官员，以及其他被认为负责或参与古巴劳务输出计划，特别是涉及古巴海外医疗任务的人员。该政策还适用于上述人员的直系亲属。

自古巴革命胜利以来，古巴一直通过派遣医生和其他医疗专业人员前往世界各地开展医疗援助，这项工作也成为古巴外汇来源之一。古巴政府表示，这些医疗任务是其对全球其他国家的无私援助，是国际主义精神的体现。然而，美国称古巴的劳务输出计划，尤其是医疗任务，涉及强迫劳动与人口贩卖，并剥夺了古巴人民在国内应有的医疗服务。

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