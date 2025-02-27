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日本冲绳民众抗议美日军舰停靠民用港口

2025年02月27日08:35 | 来源：新华网
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　　新华社东京2月26日电（记者李子越 陈泽安）美国海军运输舰和日本海上自卫队舰艇26日停靠日本冲绳县石垣岛民用港口，引发当地民众强烈抗议。

　　26日上午，日本海上自卫队“黑部”号训练支援舰与美国海军“圣迭戈”号两栖船坞运输舰先后抵达石垣岛，并列停靠在石垣港码头。据石垣市消息，两舰此次靠泊将持续至28日，主要目的是“物资补给和船员休整”。据冲绳当地媒体《琉球新报》报道，美军运输机定于26日降落在新石垣机场。

　　不少日本民众26日聚集在港口附近抗议，高喊“让美日军舰回去”“拒绝一切关联战争的事物”等口号。此前，当地市民团体针对美军和日本自卫队舰艇停靠计划举行集会并发表声明，表示“坚决反对美日军舰停靠石垣港”。

　　石垣岛没有美军基地，当地港口和机场均为民用设施。当地媒体报道，2023年以来，美军军舰已连续3年在此靠泊，此前也发生过美军军机未事先通知就临时降落当地机场的情况，给当地民众生活造成影响，引发广泛担忧。

(责编：崔译戈、贾文婷)

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