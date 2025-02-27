最新报告显示，欧盟仅39.5%的地表水体达到“良好的生态状况”

本报记者 郭梓云

最新公布的欧盟水资源状况报告显示，欧盟地区仅有39.5%的地表水体达到“良好的生态状况”，26.8%的地表水体达到“良好的化学状况”。报告认为，化学物质汞及其他有毒污染物扩散是造成地表水体污染的主要原因。欧盟环境、水资源恢复力和竞争性循环经济专员杰西卡·罗斯沃尔表示，清洁可靠的水资源供应对公民、环境和企业发展都至关重要，欧洲必须加大力度提高水资源恢复力，应对当前水资源挑战。

欧洲媒体报道说，空气污染沉积是污染物进入欧洲水体的重要原因。一方面，工业生产和交通运输等产生的污染物会随着雨水返回地表并最终进入地表水体中；另一方面，农业使用的肥料和杀虫剂等可能会从田野、花园、路边等进入附近的河流、溪流或湖泊，还可能渗入土壤和地下水。欧洲不少水域仍受到历史污染的影响，如汞、有机氟化合物（PFAS）等。

欧盟环境署官网一篇文章表示，欧盟各国正在积极采取措施，防止污染物进入水体并减少其负面影响。比如，欧洲有关城市制定实施废水处理和工业排放等相关法律，显著改善当地水质。在《欧洲绿色协议》带动下，欧盟水资源政策进一步完善，包括零污染行动计划。该计划旨在到2050年将水、土壤和空气污染减少到“不再对健康和生态系统有害的水平”。

另据欧盟环境署发布的《2024年欧洲水资源状况》报告，每年有20%的欧洲土地和30%的人口面临水资源紧张，受气候变化影响，这些数字在未来可能还会增加。世界气象组织协调编写的一份报告认为，2023年是30多年来全球河流最干旱的一年，欧洲部分地区的地下水位也明显下降。

欧盟环境署负责人莉娜·莫诺宁表示，为了提高水资源恢复力，必须减少用水量并提高用水效率，包括减少漏水、投资节水技术以及增加水的再利用。积极恢复湿地和增加绿色基础设施也可以提高保水能力。欧盟还需要加强数据和监测系统的应用，基于及时、准确的水量和水质信息作出决策，并更好地平衡农业、工业和环境的用水需求。“我们必须加倍努力，使河流、湖泊、沿海水域以及其他水体恢复健康，确保这项重要资源的韧性与安全。”莫诺宁说。

（本报柏林2月26日电）

《 人民日报 》（ 2025年02月27日 18 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)