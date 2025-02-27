美航天局——

新华社洛杉矶2月25日电 （记者谭晶晶）根据美国航天局最新测算结果，一颗编号为“2024 YR4”的小行星在2032年12月22日撞击地球的可能性已基本排除，撞击概率已降至0.004%。

这颗近地小行星于2024年12月27日由位于智利的“小行星撞击地球最后警报系统”首次发现，预计直径在40至90米之间。自去年年底以来，天文学家一直持续追踪观测这颗小行星，并调整分析数据。近期，美国航天局持续下调撞击概率。

美航天局24日表示，随着对“2024 YR4”的持续观测，美航天局喷气推进实验室近地天体研究中心的专家对该小行星的轨道进行了更精确的计算，将其在2032年12月22日撞击地球的概率下调至0.004%，并认为未来一个世纪内，该小行星对地球没有显著威胁。此外，该小行星在2032年12月22日有很小的可能性会撞击月球，目前计算的撞击概率为1.7%。

美航天局表示，小行星“2024 YR4”不再对地球构成重大威胁，它为天文学家提供了宝贵的机会来测试行星防御科研和预警流程。美航天局将继续观测该小行星，获取有关科学数据。

《 人民日报 》（ 2025年02月27日 18 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)