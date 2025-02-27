伊朗外长——

据新华社德黑兰2月25日电 （记者陈霄、沙达提）伊朗外交部长阿拉格齐25日表示，伊朗不会在“压力、威胁或制裁”下进行谈判。

据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，阿拉格齐当天与到访的俄罗斯外长拉夫罗夫举行会谈。阿拉格齐在会谈后举行的联合新闻发布会上说，伊朗正在就伊朗核计划与俄罗斯进行“非常密切的磋商”。伊朗不会在“压力、威胁或制裁”下进行谈判。只要美国继续对伊朗实施“极限施压”政策，伊朗与美国就不可能就核问题进行直接谈判。

拉夫罗夫表示，双方进行了“详细、有益和有建设性”的会谈。关于伊朗核问题，俄罗斯始终认为外交是解决危机的最佳选择。

特朗普本月4日签署总统备忘录，决定重启在其首个总统任期内对伊朗实施的“极限施压”系列举措，包括寻求将后者石油出口规模打压至“零”的措施，以此阻止伊朗获得核武器。伊朗总统佩泽希齐扬批评美国“极限施压”破坏了谈判基础。

《 人民日报 》（ 2025年02月27日 18 版）

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