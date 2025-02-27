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中国峒中—越南横模口岸旅检通道正式启用

2025年02月27日05:37 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报南宁2月26日电  （记者庞革平）25日，中国峒中—越南横模口岸旅检通道正式启用，通道设计年通关能力为50万人次、客车3万辆次，将为中越两国人员往来、旅游合作和经贸发展注入新动能。

　　峒中口岸位于广西壮族自治区防城港市防城区峒中镇，与越南广宁省平辽县横模口岸隔河相望，是中国面向东盟的重要陆路通道之一。广西边检总站东兴边检站峒中分站执勤一队教导员王荣华介绍，目前，峒中口岸有旅客通道12条，客车通道2条，货检通道10条，口岸配备快捷通道、智能信息采集设备等，能有效提升旅客通关效率，缓解边境地区客流压力，为中越跨境旅游、商务往来、探亲访友提供高效便捷的“绿色通道”。峒中海关副关长陈钟炜表示，峒中口岸旅检通道配有自动测温设备、卫生检疫智能通道等，通过智能通道自动验放，让旅客自助通关、智能通关。

　　峒中海关数据显示，2024年，峒中公路口岸（含里火通道）进出口货运量53.15万吨，同比增长54.39%；口岸过货值138.87亿元，同比增长40.1%；口岸出入境车次共39.6万辆次（含小型运输车）。

　　《 人民日报 》（ 2025年02月27日 18 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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