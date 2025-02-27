本报记者 曹师韵

曼达利卡国际赛车场因多次举办世界摩托车锦标赛而闻名。

在当地一家小型水培温室里，参观者在学习水培技术。

在曼达利卡儿童学习中心里，当地社区儿童正接受免费语言课程培训。

曼达利卡沙滩景色宜人，是当地著名景点。

以上图片均为本报记者曹师韵摄

近年来，印度尼西亚政府通过设立经济特区推动区域发展，在旅游、制造、绿色能源等领域取得显著成效。经济特区不仅在基础设施建设、产业链完善及新能源开发等方面作出贡献，也为促进就业、改善民生发挥重要作用，为印尼经济增长和可持续发展注入强劲动力。

近日，本报记者来到其中一个经济特区——曼达利卡探访，探寻印尼经济特区的发展之道。

政策扶持，小岛蜕变为旅游胜地

曼达利卡位于印尼龙目岛，总面积1175公顷，拥有茂密的森林、16公里长的美丽海岸线和白色沙滩。傍晚时分，记者路过曼达利卡著名地标——曼达利卡国际街道赛道。夕阳余晖中，引擎的轰鸣声回荡，几辆赛车如疾风般掠过赛道。工作人员兰妮告诉记者：“一有摩托车赛事，这里就会变得热闹非凡。”当地每年举办的世界摩托车锦标赛吸引10多万名观众。

过去的曼达利卡可没有这么热闹。尽管旅游资源丰富，但因为交通极为不便，此前这里只有一家酒店。2009年，印尼政府通过《经济特区法》，正式启动经济特区建设。政府选择一些具有优势资源的区域，打造物流、制造、外贸、旅游等经济活动中心。2014年，印尼政府将曼达利卡设为旅游经济特区，通过税收优惠、准入便利、流程简化等措施，积极吸引国内外投资。2019年以来，印尼政府在该地区建设了高速公路、酒店、污水处理厂等基础设施，目前已开发区域面积达709公顷。

曼达利卡国际街道赛道于2021年4月完工，其设计融合了现代化设施与印尼传统文化元素，周围环绕着海滩景观，为车手提供了独特的赛车体验。建成以来，这里已举办多场国际赛事，不仅提升了曼达利卡的国际知名度，还带动当地旅游业发展，促进酒店、餐饮等相关产业的繁荣。特区内还规划了文化嘉年华、冲浪区、高尔夫球场等活动区域，旨在打造一个综合性旅游度假区。

2024年前11个月，当地接待游客数量超过110万人次，接近2023年全年的两倍，其中48%为国际游客。曼达利卡开发商、印尼国有旅游开发公司首席执行官雷斯巴蒂对本报记者说：“曼达利卡在促进旅游业发展方面取得了显著成效，展现出作为旅游景点的巨大潜力。未来5年，我们将重点推进基础设施建设，包括增加酒店数量、开通更多直飞航线等，继续提升曼达利卡的全球吸引力。”

推动就业，强化可持续发展理念

漫步曼达利卡西区集市，可以看到很多售卖特色手工艺品和热带水果的摊位，当地风味餐厅吸引不少游客前来品尝。工作人员安谷向记者介绍，很多手工艺品都是当地居民自己制作的，特区特意集中设置了相关摊位或集市，“这一举措为游客提供了更加丰富的休闲购物场所，也推介了传统文化，为居民创收，一举多得！”

特区建设带动了周边地区就业。自开发建设以来，曼达利卡已创造逾1万个工作岗位，其中约一半工作岗位提供给当地居民。特区提供旅游业、农业技能和语言培训等，以帮助居民适应更多产业发展，还推出免费体检和“健康厨房”等计划。当地普拉布村负责人拉鲁·维拉表示，特区建设为村里的许多居民带来了就业机会，提高了家庭收入，改善了生活条件，“特区的快速发展为我们带来了更多希望和机遇”。

离普拉布村不远，一座绿意盎然的水培温室吸引了记者的目光。温室主人瑞安在求学期间接触并掌握了蔬菜水培种植技术，于是决定开办这家小型水培温室。瑞安表示，游客的增加，使当地酒店和餐厅对优质食材的需求大幅增加。他的水培蔬菜因绿色健康、品质稳定，每天都能接到不少订单。

记者注意到，这里的路灯与普通街灯有所不同。灯杆上方并排安装着一块块黑色长方形板，没有连接传统的电线，而是独立地伫立在道路两旁。带着疑问，记者向身旁的工作人员乌丁求证。乌丁解释说：“这是太阳能路灯，这里的酒店等建筑都使用太阳能作为主要能源。”他介绍，曼达利卡采取一系列绿色发展举措，包括保护当地生态和物种多样性、禁止取用地下水、推广循环利用产品、使用电动巴士等。

“曼达利卡的开发严格遵循可持续旅游理念。我们希望将这里打造为生态旅游示范项目，为当地居民和游客创造一个人与自然和谐共生的环境。”印尼国有旅游开发公司总经理瓦胡尤对本报记者表示。

大力建设，计划增加更多特区项目

印尼目前共有24个经济特区，包括12个制造业特区、8个旅游业特区和4个服务业特区。早期的经济特区以工业发展为主，如位于亚齐省的阿伦洛司马威经济特区，依托丰富的石油和天然气资源，重点发展石油化工和造纸业。随着政策的完善和经验的积累，印尼的经济特区布局从爪哇岛扩展到全国各地，产业逐渐向多元化和绿色方向发展，涵盖制造业、旅游业、技术开发、数字化、创意产业等领域。

去年10月，印尼政府设立了两个新的经济特区。其中，万丹国际教育、技术和健康经济特区目标有两个，一是将莫纳什大学运营为国际教育中心，重点利用数字技术从事教育和国际医疗服务；二是计划吸引100家初创企业，发展综合医疗及创意产业。巴淡岛国际健康旅游经济特区将依托当地旅游资源，发展温泉疗养、瑜伽、健康体检、康复治疗等特色旅游服务，预计到2032年将吸引近7万亿印尼盾（1美元约合1.63万印尼盾）投资，并创造数万个就业岗位。

经济特区政策对印尼的经济和社会发展产生了积极带动作用。去年前三季度，印尼24个经济特区共吸引394家企业入驻，吸引新增投资242.5万亿印尼盾，创造15.1万个就业岗位。该政策还促进区域互联互通，缩小地区发展差距。

印尼计划在未来4年新增7到9个经济特区，并提供更多激励措施以吸引投资。印尼经济统筹部部长艾尔朗加·哈尔塔托表示，多个亚洲国家的成功经验表明，经济特区能够有效促进经济增长，“现在正是充分利用印尼经济特区的最佳时机，以为印尼实现经济增长目标作出重要贡献”。雷斯巴蒂表示，曼达利卡期待与更多中国企业合作，“未来一到两年，我们计划开发建设港口，挖掘曼达利卡的贸易潜力，欢迎更多中国企业前来投资发展”。

（本报印尼曼达利卡电）

《 人民日报 》（ 2025年02月27日 18 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)