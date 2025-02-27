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外交部发言人——

中国将为世界妇女事业发展注入新的强劲动力

2025年02月27日05:33 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京2月26日电  （记者李安琪）外交部发言人林剑26日表示，今年是北京世界妇女大会召开30周年。中国将以纪念《北京宣言》和《行动纲领》通过30周年为契机，与国际社会一道，在新的历史起点上为世界妇女事业发展注入新的强劲动力。

　　当日例行记者会上，有记者问：我们注意到，联合国人权理事会第五十八届会议举行了“纪念《北京宣言》和《行动纲领》30周年”专题研讨会，中国女航天员刘洋在会上作视频发言。发言人能否介绍有关情况？

　　林剑表示，今年是北京世界妇女大会召开30周年。2月24日，正在日内瓦举行的联合国人权理事会第五十八届会议根据中国同有关国家共同提出的决议要求，成功举行了“纪念《北京宣言》和《行动纲领》三十周年”专题研讨会，多位女性联合国机构负责人作为嘉宾致辞。

　　林剑说，中国首位进入太空的女航天员刘洋作为世界杰出妇女代表以视频方式作主旨发言，介绍新时代中国妇女事业高质量发展理念成就。刘洋表示，作为《北京宣言》精神的受益者、践行者，科技赋能妇女的见证者，当神舟飞船引擎点燃时，感受到的不仅仅是600吨推力的震撼，更是亿万中国女性托举的力量。中国航天“标准面前无性别”的平等理念彰显了中国妇女事业发展的核心逻辑，即通过制度保障创造公平竞争环境，这正是《北京宣言》精神的具体实践。

　　林剑说，《北京宣言》和《行动纲领》是世界妇女事业发展史上的里程碑，通过30年来，对保护和促进妇女权利产生了积极深远影响。中国将以纪念《北京宣言》和《行动纲领》通过30周年为契机，与国际社会一道，在新的历史起点上为世界妇女事业发展注入新的强劲动力。

　　《 人民日报 》（ 2025年02月27日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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