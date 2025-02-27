戴若·顾比

中国实践证明，贫困不是必然，也不是一个无法解决的难题。以更开放的态度了解中国摆脱贫困的历程，对澳大利亚大有裨益。澳大利亚同中国携手帮助发展中国家推进减贫事业有很大作为空间

中国的减贫经验涵盖多个方面，为世界上其他想要推进减贫事业的国家提供了借鉴。

中国积极推进经济转型，不断创造新的发展机遇。例如，中国开展塔克拉玛干沙漠边缘阻击战，不仅取得荒漠化防治重要成就，也促进了当地经济社会的长远发展。中国积极在西部地区加大对绿色电力和环境保护项目的投资，推动当地经济绿色转型升级，带来更多发展机遇。

中国坚持向位置偏远、缺少资源的地区提供支持，采取有针对性的帮扶政策。在云南，我了解到多个这样的故事。“斗南小村”发展成为“斗南花市”，当地种植的花卉品种越来越多，种植面积越来越大，收益越来越好，村民们走上了致富道路，住上了新房，开上了新车。在一个拥有较多傣族民众的村庄，得益于物流条件的改善，当地传统工艺织出的美丽织锦走出村庄，助力村民们实现增收。在茶马古道上的一个村庄，一棵有着600年历史的古茶树见证了历史风云。如今，当地修缮了公路，车辆进入村庄更加便捷，村民生活有了明显改善。

中国政府着力提升公共服务水平，不断加大公共投资，完善基础设施。高铁建设就是一个成功案例。高铁打破了地理阻隔，改善联通性。越织越密的高铁网络将偏远地区与全国其他地区更好连接起来。提升教育质量是减贫的重要基础。中国政府对教育领域进行大量投入，努力让偏远地区的孩子们接受良好教育，将之作为阻断贫困代际传递的重要途径。

习近平主席在《摆脱贫困》一书中写道：全书的题目叫做“摆脱贫困”，其意义首先在于摆脱意识和思路的“贫困”。中国实践证明，贫困不是必然，也不是一个无法解决的难题。正如习近平主席去年在二十国集团里约热内卢峰会上指出的：“中国可以成功，其他发展中国家同样可以成功。”中国脱贫攻坚的成功给全球南方国家增添了摆脱贫困的信心，中国减贫的政策举措可以为各方提供借鉴。

全球南方国家可以在减贫领域开展广泛合作，如职业培训、技术推广、水利基础设施建设、农业示范区建设、疾病预防等。根据“东亚减贫合作倡议”，中国推动实施“中国—东亚减贫示范合作项目”，通过基础设施建设、技能培训和能力建设等助力地区国家推进减贫事业，对提高当地民生水平具有重要意义。

以更开放的态度了解中国摆脱贫困的历程，对澳大利亚大有裨益。澳大利亚同中国携手帮助发展中国家推进减贫事业有很大作为空间。以对太平洋岛国的援助为例，中国—澳大利亚—巴布亚新几内亚三方疟疾防控合作项目就为改善巴新民众健康状况发挥了积极作用。下一步，澳中双方应加强沟通，推出更多类似合作项目，共同为全球可持续发展作出贡献。

（作者为澳大利亚中国工商业委员会前董事会成员、时事评论员）

《 人民日报 》（ 2025年02月27日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)