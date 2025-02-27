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看，乡村文化生活“实力圈粉”（国际人士看中国乡村全面振兴）

本报记者 黄 娴 王明峰 刘军国 周 輖
2025年02月27日05:33 | 来源：人民网－人民日报
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　　查达在贵州省施秉县开展玉米病虫害防治工作。
　　贵州大学供图

　　白熊（右一）正在上盆景课。
　　白 熊供图

　　马克西姆（右）和叶卡捷琳娜在“村越”现场体验越剧服装。
　　王泽农摄

　　在贵州榕江，“村超”国际范儿越来越足；在四川崇州，川派盆景艺术不断走向世界；在浙江嵊州，来自世界各地的戏迷共品越剧韵味……中国各地乡村文化生活不断出新出彩，为推进乡村全面振兴注入新动能。不少来华外国人士切身感受到中国乡村生活新气象，在中国乡村收获越来越多的幸福感。

　　“从一张张笑脸上，我看到了村民对本民族文化的认同和自豪”

　　绿茵场上，中外球员各施其技；比赛间隙，侗族琵琶歌、苗族芦笙舞等表演轮番上阵……回想起自己观看贵州大学留学生足球队参加榕江“村超”的情景，该足球队的啦啦队队员查达说：“比赛刺激，文化展示精彩，太有看点了。”

　　来自泰国的查达是贵州大学农学院植物保护博士后流动站的博士后。来黔一年多，除了奔走在贵州的田间地头开展病虫害绿色防治工作，她还对当地的乡村文化格外喜爱，“贵州乡村不但风景美，还有浓郁的文化气息”。

　　榕江“村超”赛场上展现的多彩民族风，让查达深深着迷。“足球比赛哪里都有，但这里的很特别。”查达表示，借助“村超”舞台，贵州积极对外展示多姿多彩的民族文化，让乡村文化焕发出新的生机，也给更多外国民众提供了一个了解贵州乡村文化、民族文化和体育传统的窗口。

　　看完“村超”后，查达又迫不及待地邀约同伴前往榕江县忠诚镇乐乡侗寨采风。在那里，他们走村串户，与当地村民交流互动，与村民一起喝米酒，学唱侗歌，深深陶醉在苗乡侗寨里。

　　至今，查达的足迹已遍及贵州10余个村。芦笙吹奏、苗族蜡染、侗布制作……每到一处查达都充满好奇，每一项技能都跃跃欲试，但说起最让她难忘的，还是村民脸上洋溢的自信和幸福的笑容。

　　“从一张张笑脸上，我看到了村民对本民族文化的认同和自豪。无论是歌舞表演、房屋建造还是体育赛事，他们始终在用自己的方式传承和保护传统文化。”查达说。

　　“见证了一个宜居宜业和美乡村的‘蝶变’”

　　茅檐石壁的传统民居，造型多变的川派盆景，位于四川崇州市观胜镇的严家弯湾，人和、景美、风光好。沿着蜿蜒曲折的小径，走过几处民居，便来到加拿大盆景师查德·辛克莱（中文名“白熊”）的小院。受外婆影响，白熊自小便对中国传统文化充满好奇。因热爱中式盆景，他来到中国潜心学习研究，一晃已过去20多年。

　　严家弯湾是川派盆景民俗文化发源村之一，有着独特的自然地理条件和资源，村民以传统盆景制作为生。“以前村子交通不便，只有狭窄的泥路连通外界。”从事盆景种植已有40年的村民严刚回忆道。如今路通了，一株株盆景随着通达的公路销往全国各地。近几年，严家弯湾在保留独有的川西盆景文化基础上，还利用现有院落、巷道和林盘进行保护性升级打造，环境日益优美，名气大增。

　　“我见证了一个宜居宜业和美乡村的‘蝶变’。”白熊说，在村里生活，他最爱的活动之一便是逛当地的盆景集市。“集市很接地气，走在各种盆景、根雕、绿植之间，和认识的村民邻居寒暄，感觉很亲切。”白熊回忆说，他刚搬来村里时行李很多，隔壁的几位村民看到后主动来帮忙。在村里的生活让白熊更加确信，真诚和友善深深地融入当地的乡村文化中。

　　在2024年成都世界园艺博览会上，白熊被评选为“世园推广大使”。今年，他计划建造一个更大的盆景园，积极参加更多盆景展。“村里和我签订了初步协议，计划开办系列盆景教学课，吸引一批新的‘盆景发烧友’。”白熊说，近年来，严家弯湾通过创新制作技术和销售模式，吸引了多种业态入驻，越来越多的游客慕名而来，盆景年产值达到1300万元。

　　“这不仅仅是一场乡村戏曲比赛，更是一次深刻的文化体验”

　　“鹿山队，加油！”去年10月，第二届“越嵊州  越有戏”乡村越剧联赛冠军赛（以下简称“村越”）在浙江嵊州文化馆举行。被现场观众的热烈气氛所吸引，来自俄罗斯的小伙子马克西姆和越剧戏迷们一起为鹿山队加油助威。了解到“村越”的参赛选手均为本地业余戏迷，很多人是当地乡村居民后，马克西姆大为赞叹。

　　去年，马克西姆和女朋友叶卡捷琳娜来华感受中国文化，被网上一段越剧唱腔吸引后，来到越剧的发源地嵊州。近年来，嵊州以“村越”的形式推动越剧传承与创新。去年6月开始，10余场选拔赛在嵊州的乡镇（街道）掀起热潮，也在网络上火爆了起来，“圈粉”了不少像马克西姆和叶卡捷琳娜这样的游客。

　　“我们不会中文，更不懂越剧，但它真的很好听。”仅靠手机翻译软件，两人就“闯”进了越剧的世界，感受江南文化带来的山温水软、柔意绵长。“参赛者各具特色，我们很喜欢《梁山伯与祝英台》，这是真正的中式爱情。”叶卡捷琳娜不仅喜欢越剧，还对越剧精美的戏服兴趣浓厚。在比赛现场设置的戏服体验区，叶卡捷琳娜扮上祝英台的装扮，沉浸在越剧的世界里。叶卡捷琳娜还仔细研究每一件戏服的细节，从精致的刺绣到华丽的头饰，中国传统手工艺的精妙绝伦无不让她惊叹。“这不仅仅是一场乡村戏曲比赛，更是一次深刻的文化体验。”叶卡捷琳娜说。

　　“村越”举办的这两年，嵊州各地居民的文化生活丰富了很多，鹿山队的乐师倪永庆感叹，“以前村民们消磨时间的方式很有限，现在一有空，大家就聚在文化礼堂里，排戏、练戏，生活充实多了，乡村的夜晚也热闹了起来。”

　　在嵊州的这段时间里，马克西姆和叶卡捷琳娜还参加了越剧工作坊，学习越剧的基本唱腔和身段动作；参观嵊州的越剧博物馆，了解越剧的发展历程和代表性剧目。在结束嵊州的旅程前，马克西姆和叶卡捷琳娜特意购买了几套越剧戏服作为纪念。“我们会把这段经历分享给更多的朋友，让他们了解中国传统文化和丰富的乡村文化生活。”叶卡捷琳娜说。

　　《 人民日报 》（ 2025年02月27日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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