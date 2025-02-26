人民网约翰内斯堡2月25日电 （刘畅）21日，由中国国际贸易促进委员会贵州省委员会（贵州省博览事务局）主办、贵州国际商会协办、贵州省青年商会承办的贵州经贸推介会暨第十四届中国（贵州）国际酒类博览会南非推介会在南非约翰内斯堡市成功举行。

21日，贵州经贸推介会暨第十四届中国（贵州）国际酒类博览会南非推介会在南非约翰内斯堡市成功举行。人民网 刘畅摄

中国驻约翰内斯堡总领事馆、中国国际贸易促进委员会南非代表处、南中经贸协会、南非贵州商会、南非工会联合会全国理事会等近60多位代表和嘉宾受邀出席推介会。

中国驻约翰内斯堡总领事潘庆江、贵州省贸促会秘书长王红波、南中经贸协会秘书长韦冬泽致辞。他们表示，多年来，贵州与南非不断深化经济、文化、教育等领域合作，为人民带来了实实在在的好处。尤其是两地在酿酒产业上市场互通、产品互补，进一步深化互利合作恰逢其时，不断丰富合作内涵众望所归，双边经贸交往更上一层楼成为必然。

贵州省贸促会对外联络部毛睿贤就贵州对外经贸合作、资源禀赋、基础设施建设、贵州酱香白酒合作商机、中国（贵州）国际酒类博览会平台优势等进行介绍和推荐。

南非贵州商会会长袁瑛对贵州酱酒的文化与工艺以及南非营商环境进行了介绍。

南非白兰地基金会代表肖恩·穆巴（Shane Mumba）就南非葡萄酒产业情况及独特的白兰地工艺进行了现场推介。南非白兰地以其独特的风味和高品质在国际上享有盛誉。其中，范瑞斯酒庄（VanRyn's）是南非最古老的白兰地酒庄之一，其生产的白兰地多次在国际比赛中获奖，被誉为南非的国宝级白兰地。

近年来，随着中国与南非经贸关系加强，贵州与南非的酒类贸易稳步增长，尤其是高端酒类产品的需求上升。南非葡萄酒在贵州的市场潜力较大，而贵州白酒在南非也逐渐受到关注，未来贸易规模有望进一步扩大。

潘庆江总领事与王洪波秘书长合影。南非贵州商会供图

与会代表纷纷表示，通过国际酒类展会和经贸推介会推广产品，如中国（贵州）国际酒类博览会和南非葡萄酒展览会，将进一步促进双边酒类品牌合作和联合推广。他们相信，贵州与南非的酒类贸易规模将逐步扩大，未来在政策支持和文化交流下，贵州与南非的酒类贸易将取得新的成绩。

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