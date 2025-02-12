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《国际发展合作的中国实践》发布“小而美”项目篇与绿色发展援助篇

2025年02月12日10:12 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京2月11日电 （记者苑基荣）2月11日，国家国际发展合作署举行《国际发展合作的中国实践》“小而美”项目篇和绿色发展援助项目篇发布会。两份报告分别介绍中国政府开展“小而美”项目和绿色发展项目对外援助情况。国家国际发展合作署副署长胡张良出席并致辞，监督评估司司长蒋娜就两份报告作发布推介。中国国际发展知识中心，有关政府部门、智库，有关国家驻华使节和国际组织驻华代表170余人出席。

胡张良表示，中方通过《国际发展合作的中国实践》这一国际交流平台，介绍中国政府对外援助理念、有关领域项目情况以及评估成果等，加深了各国各界朋友对中国对外援助和国际发展合作的了解和认识。今年是中国对外援助75周年。75年来，中国在创造自身发展奇迹的同时，积极发扬国际主义精神和中华民族传统美德，向广大发展中国家提供力所能及的援助，为促进发展中国家独立自主和发展振兴、为维护世界和平稳定和促进国际公平正义、为推动构建人类命运共同体发挥了重要作用。

中国国际发展知识中心常务副主任王金照，莱索托、缅甸、古巴、巴基斯坦驻华大使，联合国世界粮食计划署驻华代表等发言。各方高度赞赏中国开展“小而美”项目和绿色发展援助项目取得的重要成果。

(责编：王禹蘅、吴成良)

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