新华社洛杉矶2月10日电（记者谭晶晶）美国内华达州卫生部门10日报告了该州的首例人感染H5N1型禽流感病毒病例，患者为一名奶牛场工人。另据美国农业部动植物卫生检验局近日通报，该局在内华达州奶牛群中检测到H5N1型禽流感病毒一种新的基因分型D1.1，这是首次在美国奶牛中检测到这种新毒株。

内华达州卫生部门10日发布公告说，这名患者在该州一家奶牛场工作，因接触了受感染的奶牛后染病。患者出现结膜炎症状，此外没有其他症状，目前正在康复中。卫生部门已对这名患者的密切接触者及奶牛场其他工人进行追踪监测，目前尚未发现其他感染病例。

美国农业部动植物卫生检验局4日发布通报说，1月底确认在内华达州奶牛群中发现了D1.1型禽流感病毒毒株，此前在美国奶牛中测得的H5N1型禽流感病毒基因分型均为B3.13。

内华达州卫生部门尚未确认该州这名患者感染病毒的基因分型。但美联社等多家媒体报道说，这名内华达州奶牛场工人感染的是D1.1型毒株。

目前在美国奶牛、家禽中大范围传播的是B3.13型毒株，虽然此前已在野生鸟类、家禽和其他哺乳动物体内发现D1.1型毒株，但此前从未在美国奶牛中测得这种新毒株，感染该毒株的人类病例也很少。美国疾病控制和预防中心去年12月确认，路易斯安那州一名禽流感患者感染的是D1.1型毒株。这名患者于今年1月早些时候死亡。美疾控中心介绍，D1.1型携带突变可能导致病毒更易感染人类上呼吸道。

美疾控中心最新数据显示，自2024年以来，美国已报告68例人感染H5N1型禽流感病例。该中心表示，目前H5N1型禽流感对美国公众健康造成的风险较低，目前尚未发现H5N1型禽流感病毒人际传播现象，但工作中长期接触鸟类、禽类或奶牛的人感染风险较大。建议避免近距离、长时间或在无保护措施情况下接触患病或死亡的动物，避免在无保护措施情况下接触动物粪便、未经消毒的牛奶等。

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