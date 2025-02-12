新华社莫斯科/基辅2月11日电（记者黄河 李东旭）俄罗斯国防部11日通报，俄武装力量当天凌晨使用陆基、空基和海基高精度远程武器和攻击型无人机对向乌克兰军工综合体提供保障的能源设施、乌军用机场和无人机储存及装配场所进行了集群打击。乌克兰空军当天上午在社交媒体发文称，乌防空火力拦截了57架无人机。

俄国防部说，过去一天，俄军在哈尔科夫州、顿涅茨克和卢甘斯克等地区巩固阵地。俄国防部还宣布控制了顿涅茨克地区的亚谢诺沃耶居民点。

乌空军称，当天凌晨，俄军使用19枚各型导弹对波尔塔瓦州的天然气生产设施发动空袭。俄军还从罗斯托夫州、奥廖尔州、布良斯克州、库尔斯克州和克拉斯诺达尔边疆区向乌境内发射了124架无人机。截至11日上午10时许，乌防空火力拦截了57架无人机。波尔塔瓦州、切尔尼戈夫州、哈尔科夫州和切尔卡瑟州遭空袭。

乌克兰石油天然气公司当天上午在官网发文称，俄军大规模空袭造成该公司在波尔塔瓦州的天然气生产设施受损，无人员伤亡。该公司正采取一切必要措施以稳定该州天然气供应。

俄国防部当天早些时候通报，过去一夜，俄军防空系统在萨拉托夫州、罗斯托夫州、布良斯克州、伏尔加格勒州和别尔哥罗德州等地区累计击落40架乌克兰无人机。

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