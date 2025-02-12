新华社北京2月11日电 综述｜“加征关税不合法且会适得其反”——美钢铝关税举措遭多方反对

新华社记者

美国白宫10日在社交媒体X上发布消息说，总统特朗普当天签署文件，宣布对所有美国进口钢铁和铝征收25%的关税。此外，最新措施还取消对部分贸易伙伴的钢铝免税配额和豁免政策。美国政府这一举措招致多方反对，被批评此举将加剧经贸不确定性，破坏全球市场一体化，最终损害各方利益。

这是2024年10月1日在美国路易斯安那州新奥尔良市港口拍摄的起重机和集装箱。新华社发（魏兰摄）

欧盟委员会在一份声明中说，加征关税“不合法”，而且从经济层面看会适得其反，特别是考虑到欧盟和美国通过跨大西洋贸易和投资建立起来的深度一体化产业链。征收关税相当于美国对本国公民征税，不仅会加重企业成本，还将推高通胀水平。此外，加征关税加剧经贸不确定性，损害全球市场的效率和一体化。

德国联邦经济和气候保护部发言人表示，美国政府的关税措施将冲击德国经济，德国政府和欧盟正积极努力，争取避免这一情况发生。美国对进口钢铝产品征收关税“最终将损害各方利益”。

美国彼得森国际经济研究所高级研究员、前财政部官员加里·赫夫鲍尔对新华社记者表示，最新的关税措施意味着在可预见的未来，美国的钢铝价格将“显著高于”世界市场价格，这不利于汽车制造、电气机械以及飞机制造等相关下游产业。这些产业雇佣的工人数量大约是钢铝产业的十倍，美国政府的钢铝关税仅会让少量钢铝企业受益，将令更多美国企业利益受损。

2023年9月29日，在美国芝加哥南郊的福特汽车装配厂，工人参与罢工示威活动。新华社发（文森特·约翰逊摄）

在德国权威汽车经济学专家、波鸿汽车研究院院长费迪南德·杜登赫费尔看来，此举本质是美国政府利用经济手段，通过关税剥夺别国的就业机会和财富。然而，通用和福特等美国汽车制造商也会因美国政府加征关税的做法而遭受重大损失。

日本法政大学教授白鸟浩表示，美国的保护主义政策将对世界经济产生巨大影响。日本首相石破茂刚刚访美回国，日本舆论声称“避免了美国对日本征收关税”，结果特朗普很快宣布对所有进口钢铝产品征收关税，并声称将进一步宣布“对等关税”，这一做法令石破茂“颜面扫地”。

针对美国最新的关税举措，美国的一些贸易伙伴表示将考虑反制措施。

法国外长巴罗接受媒体采访时说，欧盟将就美国对进口钢铝产品征收25%关税的措施进行反击，“就像在特朗普第一总统任期内欧盟所做的那样”。他表示，欧盟委员会有权采取行动，并将确定反制措施涉及哪些行业。

欧委会在声明中说，欧盟“将作出反应，保护欧洲企业、工人和消费者的利益，使其免受不合理措施的侵害”。

加拿大创新、科学和工业部长商鹏飞说，加拿大正与国际合作伙伴协商并审查美国关税措施的细节。“我们的回应将是明确和精准的。”同时，加拿大钢铁行业协会呼吁，加拿大联邦政府应当对美国钢铁产品征收报复性关税。

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