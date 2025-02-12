新华社柏林2月11日电 题：从慕安会报告看世界多极化机遇与挑战

新华社记者李超 邰思聪

慕尼黑安全会议（慕安会）主办方10日在德国柏林发布《2025年慕尼黑安全报告》，为即将于14日至16日举行的第61届慕安会“定调”。报告难掩焦虑情绪，对全球政治碎片化拖累多极化进程以及美国新一届政府下的美欧关系前景表示担忧。

分析人士指出，多极化是当今世界的基本趋势和时代潮流，各国应加强合作与相互尊重，对现有全球治理体系进行实质性改革，提升全球南方国家话语权，以期创建更加公平、公正的世界秩序。

多极化挑战重重

慕安会始于1963年，如今已发展为国际战略与安全领域的重要年度会议之一。今年的报告以“多极化”为主题，整体基调延续了2024年的焦虑情绪。

报告认为，世界多极化发展态势已是事实，多数国家认可多极化有利于强化全球治理的包容性，而各国间加强合作对应对共同挑战至关重要。要推动多极化进程，各国需实现更具包容性的经济增长，避免新的军备竞赛，防止暴力冲突，应对气候变化等共同威胁，以调整现有国际秩序。

2024年2月18日，慕安会主席克里斯托夫·霍伊斯根（中左二）在德国慕尼黑举行的第60届慕尼黑安全会议上发表闭幕致辞。新华社记者 张帆 摄

分析人士指出，近些年来，美国等一些西方国家人为划分世界阵营，拉“小圈子”、建“小院高墙”、搞“脱钩断链”，世界碎片化程度加深。与此同时，美国、欧洲等多国极右翼力量崛起，这些国家内部政治极化加深，对外政策保守化蔓延，都成为世界多极化进程中的风险挑战。新一届美国政府上任不久就已退出世界卫生组织、《巴黎协定》、联合国人权理事会等国际机制，种种单边做法给多极化带来新的阴霾。

世界经济论坛就曾刊文警示，随着全球军事化程度增强、可能引发金融危机的经济“断层线”不断出现、网络战持续升级，国际紧张局势正在加剧，多边合作遭到冲击。文章呼吁，各国政府、企业和非营利组织必须将协作与共识置于优先位置。

慕尼黑安全会议主席霍伊斯根指出，如果各国想要在一个参与者增多和极化加剧的世界里保持共同立场，就必须遵守《联合国宪章》和《世界人权宣言》。

欧洲对美焦虑升高

慕安会召开在即，美国新一届政府带来的一股焦虑情绪在欧洲蔓延。报告直言，美国总统特朗普的胜选埋葬了美国后冷战时期的外交政策共识，美国很可能将保卫欧洲的大部分负担转移到欧洲的北约盟友身上。只有当美国利益受到威胁时，特朗普才会有选择性地参与国际事务。

美国新一届政府执政还未“满月”，即出台了一系列保护主义措施，对盟友也毫不手软。总统特朗普10日签署文件，宣布对所有美国进口钢铁和铝征收25%的关税，并取消对部分贸易伙伴的钢铝免税配额和豁免政策。当天，欧盟委员会对此强烈批评，誓言要保护欧盟企业、工人和消费者，认为美国此举将加剧经济不确定性，并破坏全球市场一体化。

欧洲对外关系委员会近期一项民调显示，相比全球其他地区，欧洲民众对特朗普政府尤为担忧和焦虑。随着特朗普的回归，“西方”可能不再是一个单一的地缘政治参与者。

霍伊斯根说，欧洲的答案只能是“建立一个更强大、更统一的欧洲”。美国彼得森国际经济研究所文章指出，跨大西洋关系紧张之际，欧洲国家需要进行内部市场改革，以激发创新并提升竞争力。在全球不稳定时期，更强大的经济是欧洲增强韧性的最佳方式。

2024年2月18日，慕安会主席克里斯托夫·霍伊斯根在德国慕尼黑举行的第60届慕尼黑安全会议上发表闭幕致辞。新华社记者 张帆 摄

全球南方是多极化积极力量

近年来，全球南方不仅成为慕安会上各国与会人士的重要议题，全球南方国家代表更是成为慕安会上的常客。据主办方数据，今年慕安会将约有30%的发言者来自全球南方国家。

慕安会报告指出，已经过时的全球治理结构未能充分反映发展中国家的利益和诉求，多极化世界秩序将给予全球南方国家更大话语权，使其在国际事务中的声音更加有力。预计减贫和食品安全等全球南方国家关注的议题将成为慕安会的重要议题。

巴西地缘政治分析家马尔科·费尔南德斯说，美国新一届政府推行的政策对全球治理毫无益处。在这种大环境下，全球南方国家更应团结起来为自己发声，在全球变局中维护自身发展权益。

值得一提的是，今年与报告同时发布的“慕尼黑安全指数”显示，新兴经济体国家民众对未来更加乐观，他们认为多极化世界将更加公平、公正与和平。

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