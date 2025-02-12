新华社布鲁塞尔2月11日电（记者康逸 周玥）欧盟领导人11日表示，将采取强硬的反制措施应对美国对所有进口钢铁和铝征收关税的决定。

欧盟委员会主席冯德莱恩11日表示，对美国决定对欧钢铁和铝产品出口加征关税深感遗憾。她在声明中说，关税对企业不利，对消费者更不利。（美国）对欧盟征收不合理的关税不会没有回应——我们将采取坚决且对等的反制措施。欧盟将采取行动维护自身经济利益，我们将保护我们的工人、企业和消费者。

欧盟委员会负责贸易和经济安全等事务的委员马罗什·谢夫乔维奇当天在法国斯特拉斯堡欧洲议会全体会上警告说，这是“一个双输的局面”，关税在经济上适得其反，特别是考虑到我们通过广泛的跨大西洋贸易和投资关系建立的深度融合生产链。他说：“通过加征关税，美国将向自己的公民征税，提高自己企业的成本，并加剧通货膨胀。”

谢夫乔维奇表示，欧盟将继续致力于建设性的对话，并随时准备进行谈判，在可能的情况下找到互利的解决方案。

美国总统特朗普10日签署文件，宣布对所有美国进口钢铁和铝征收25%的关税。此外，最新措施还取消对部分贸易伙伴的钢铝免税配额和豁免政策。

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