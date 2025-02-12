打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

欧盟表示将对美国钢铝关税采取强硬反制措施

2025年02月12日08:44 | 来源：新华网
小字号

　　新华社布鲁塞尔2月11日电（记者康逸 周玥）欧盟领导人11日表示，将采取强硬的反制措施应对美国对所有进口钢铁和铝征收关税的决定。

　　欧盟委员会主席冯德莱恩11日表示，对美国决定对欧钢铁和铝产品出口加征关税深感遗憾。她在声明中说，关税对企业不利，对消费者更不利。（美国）对欧盟征收不合理的关税不会没有回应——我们将采取坚决且对等的反制措施。欧盟将采取行动维护自身经济利益，我们将保护我们的工人、企业和消费者。

　　欧盟委员会负责贸易和经济安全等事务的委员马罗什·谢夫乔维奇当天在法国斯特拉斯堡欧洲议会全体会上警告说，这是“一个双输的局面”，关税在经济上适得其反，特别是考虑到我们通过广泛的跨大西洋贸易和投资关系建立的深度融合生产链。他说：“通过加征关税，美国将向自己的公民征税，提高自己企业的成本，并加剧通货膨胀。”

　　谢夫乔维奇表示，欧盟将继续致力于建设性的对话，并随时准备进行谈判，在可能的情况下找到互利的解决方案。

　　美国总统特朗普10日签署文件，宣布对所有美国进口钢铁和铝征收25%的关税。此外，最新措施还取消对部分贸易伙伴的钢铝免税配额和豁免政策。

(责编：徐祥丽、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部