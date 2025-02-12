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韩国官员否认存在尹锡悦所称“选举舞弊”嫌疑

2025年02月12日08:40 | 来源：新华网
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　　2月11日，尹锡悦（上左）在韩国首尔宪法法院出席总统弹劾案庭审。新华社发（Pool图片，韩振拓摄）

　　新华社首尔2月11日电（记者姬新龙）韩国宪法法院11日举行总统弹劾案第七次正式辩论。4名证人围绕宣布紧急戒严的程序合法性、选举舞弊指称等问题当庭作证，中央选举管理委员会事务总长金龙彬否认国会选举存在舞弊嫌疑。

　　前国家情报院第三次长白钟郁、选管委事务总长金龙彬主要就国会选举是否存在舞弊现象回答提问。尹锡悦曾主张选管委存在“选举舞弊”嫌疑，并把“查清真相”作为宣布戒严的理由之一。白钟郁在作证中提出，安保检查结果显示选管委涉及网络的操作存在疑点，但他拒绝就是否存在选举舞弊的可能性作答。金龙彬坚决否认选举舞弊嫌疑，称“服务器被黑客侵入是不可能的”。

　　尹锡悦出席了当天的辩论，并主张国务会议没有违反相关程序，还提出检方、警方、公调处、国会等多部门的调查记录相互矛盾，不宜作为证据。

　　2024年12月14日，韩国国会通过尹锡悦弹劾动议案，并把弹劾案提交宪法法院审理，审理过程最长180天。宪法法院2024年12月27日举行尹锡悦弹劾案首次审前听证会，启动案件审理程序。根据宪法法院安排，关于尹锡悦弹劾审判的最后一次辩论定于本月13日举行。

(责编：徐祥丽、张悦)

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