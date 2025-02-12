新华社耶路撒冷2月11日电（记者冯国芮 陈君清）以色列总理内塔尼亚胡11日晚发表视频声明说，以安全内阁已一致决定，如巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）在15日中午前不释放被扣押人员，停火将会结束，以军将恢复“激烈战斗”，直到哈马斯最终被击败。

内塔尼亚胡表示，以安全内阁一致欢迎美国总统特朗普提出的哈马斯在15日中午前释放被扣押人员的要求，以及特朗普关于加沙地带未来的“革命性愿景”。

内塔尼亚胡还说，他10日晚已经下令以军在加沙地带内部及周边地区集结。目前这一部署正在进行中，且将在不久的将来完成。

哈马斯10日宣布推迟原定15日进行的释放被扣押人员活动，指责以色列违反停火协议。以色列安全内阁11日召开会议，讨论应对哈马斯这一决定。

1月15日，以色列与哈马斯就加沙地带停火达成协议。协议于1月19日生效。停火第一阶段持续6周，其间双方交换各自扣押的部分对方人员。2月8日，哈马斯与以色列完成第五批被扣押人员交换。

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