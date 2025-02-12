哈喽，大家好，我是爱美食的Kuku！中国传统节日美食大挑战，今天是元宵节，1分钟探索甜蜜的代表——元宵！

农历年中第一个月圆之夜正月十五被称为元宵节，距今已有2000多年的历史。

在这天，元宵和汤圆是中国家家户户餐桌上的必备美食。

元宵和汤圆都是用糯米粉做皮，且常用芝麻、白糖等做馅料。北“滚”元宵，南“包”汤圆，两者的制作手法虽然不同，但都承载着中国人对团圆幸福的希冀。

元宵节除了吃元宵（或汤圆），民间还有许多传统习俗：看花灯、赏明月、猜灯谜、踩高跷、舞狮子……可见人们对于元宵节的喜爱和重视。过了元宵节，年就算真正过完了。

你知道吗？在国外也有和元宵相似的甜点。

比如印度的玫瑰奶球，它们常出现在当地节日场合或婚礼上，是一道传统的印度甜点。

而捷克的水果饺子虽叫饺子，却是一道甜点，做法也和汤圆有着异曲同工之妙。

不少海外朋友尝过这道中式甜点后都赞不绝口。你吃过元宵吗？最喜欢什么口味的？

在这个月圆之夜，愿世界各地的朋友们都能享受到元宵的甜蜜！祝大家月圆梦圆人团圆！

(责编：王禹蘅、刘慧)