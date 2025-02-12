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“欢乐春节·乐融中西”新春音乐会在波兰华沙举办

2025年02月12日08:33 | 来源：新华网
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　　新华社华沙2月11日电（记者崔力 张章）“欢乐春节·乐融中西”新春音乐会11日晚在波兰首都华沙戏剧院上演，吸引波兰各界400余人到场聆听。

　　音乐会在一曲《贺新年》中拉开帷幕，现场气氛活跃。演奏家们带来的多首混编室内乐曲目融合了中国民族乐器和西方室内乐，演绎了《彩云追月》《祝酒歌》《良宵》等耳熟能详的民族特色曲目，完美呈现中西方音乐融合的魅力。

　　中国驻波兰大使孙霖江在致辞中说，今年是中国农历蛇年，中国传统节日元宵节即将到来，这个节日寓意着春回大地、幸福美满。希望以音乐为桥，沟通两国民心，增进彼此了解，为中波两国关系的美好未来作出积极贡献。

　　波兰观众保利娜·克鲁科夫斯卡在演出结束后对记者表示，中国民族乐器和西方室内乐完美融合“让我眼前一亮”，编曲独具匠心，展现出中国民族乐曲的魅力。

　　这场新春音乐会是中国文化和旅游部主办的“欢乐春节”活动的一部分，由中国文化和旅游部、中国驻波兰大使馆主办，北京交响乐团、北京民族乐团承办。

(责编：徐祥丽、张悦)

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