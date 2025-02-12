新华社华盛顿2月11日电（记者邓仙来）正在美国访问的约旦国王阿卜杜拉二世11日在美国白宫表示，约旦可以立即接收加沙地带的巴勒斯坦患病儿童。他同日重申约旦反对将巴勒斯坦人驱离加沙地带和约旦河西岸。

阿卜杜拉二世当天在白宫椭圆形办公室与美国总统特朗普会谈并接受在场记者的提问。在谈到特朗普有关由约旦和埃及接收并安置加沙地带巴勒斯坦人的提议时，阿卜杜拉二世说，约旦方面能够立即做到的是尽快接收约2000名罹患癌症或其他重病的巴勒斯坦儿童，然后等待埃及方面的方案。阿卜杜拉二世说，约旦和埃及等阿拉伯国家领导人已收到沙特阿拉伯王储穆罕默德·本·萨勒曼的邀请，将赴沙特首都利雅得讨论相关事宜。

阿卜杜拉二世离开白宫后在社交媒体上发文说，他向特朗普重申了约旦反对将巴勒斯坦人驱离加沙地带和约旦河西岸的坚定立场，“这是阿拉伯国家的一致立场”。他说，在不迫使巴勒斯坦人背井离乡的情况下重建加沙并解决严峻人道主义局势应该是各方的当务之急。

特朗普当天表示，相信美国、约旦和埃及三方能在转移并安置加沙地带巴勒斯坦人的问题上“取得重大进展”，加沙地带的巴勒斯坦人能被转移至“约旦的一块土地上、埃及的一块土地上，或某个其他地方”。同时，特朗普坚持美国要“占有并控制”加沙地带。

特朗普10日曾向约旦和埃及发出威胁，称如果两国不接受他提出的接收并安置加沙地带巴勒斯坦人的提议，美国可能会暂停对两国的援助。11日，特朗普与阿卜杜拉二世会面时收回了上述威胁，表示自己与阿卜杜拉二世“关系非常好”，“我们能做成一些事，我不必以金钱相威胁”。

特朗普4日表示，希望美国“接管”并“长期拥有”加沙地带，当前居住在加沙地带的巴勒斯坦人应被迁往约旦和埃及等别国安置。特朗普同时表示，不排除向加沙地带部署美国军队。国际社会纷纷谴责该表态违反国际法，“不可接受”。

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