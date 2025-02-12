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外国友人镜头里的中国“最佳旅游乡村”——

历史与现代的创意性结合

2025年02月12日05:59 | 来源：人民网－人民日报
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　　福建漳州市南靖县官洋村
　　官洋村是一座历史文化宝库，其客家文化遗产举世闻名，为游客提供了了解当地人文底蕴、民俗传统的独特视角。通过历史与现代的创意性结合，这里将传统土楼打造为特色民宿，让游客可以亲身感受历史的魅力、文化的意涵。
　　——联合国旅游组织
　　官洋村内古榕树虬枝如盖，古朴木屋静立，红灯笼点缀其间，水光树影相映，尽显静谧祥和之美。
　　俄罗斯列宾美术学院建筑学院院长 斯梅尔科夫·尼古拉·奥列格维奇摄
　　我在官洋村里看到了许多历史悠久的土楼，它们是夯土和木质结构的完美组合，大量装饰元素也赋予其独特的艺术气息。

　　山东威海市荣成市烟墩角村
　　烟墩角村山海环绕，多年来孕育出尊重自然、生机勃勃的渔业文化。这里著名的传统民居海草房展示了村民们代代相传的非凡工艺，成为历史与现实之间的有形连接，体现了乡村与海洋生活的紧密联系。
　  ——联合国旅游组织
　　雪后的烟墩角村景色。
　　澳大利亚籍游客 约翰逊·帕特里夏·安摄
　　碧海蓝天，天鹅游弋，海草房以石为墙、海草为顶……步入其中，犹如置身童话世界。我了解到，烟墩角村不仅保存了胶东沿海地区极具地方特色的传统生态民居，还通过生态环境保护吸引了越来越多天鹅从西伯利亚来此越冬栖息。这里人与自然和谐共生，大量游客的到来，让民宿产业发展起来了，村民的生活也越来越好了！

　　湖南湘西土家族苗族自治州花垣县十八洞村
　　十八洞村地处喀斯特地貌发育区，是一个有着丰富历史的古老苗族村落。赶秋节、苗歌、苗绣、苗鼓……诸多独特非物质文化遗产让这里成为体验纯正苗族文化的必游之地。
　　——联合国旅游组织
　　十八洞村一隅。
    中央广播电视总台布基纳法索籍专家  卡里姆·巴杜拉摄
　　这个坐落于群山之中的乡村，是中国取得脱贫攻坚战全面胜利的生动体现。数年来，十八洞村坚持因地制宜壮大产业，村民们着力发展种养、畜牧等产业，不仅实现了粮食的自给自足，让村民们钱袋子鼓了起来，还通过苗绣和手工艺品制作等促进了文化旅游产业的发展，实现了乡村振兴的幸福蝶变。

　　云南红河哈尼族彝族自治州元阳县阿者科村
　　阿者科村位于世界文化遗产红河哈尼梯田核心区。森林、水系、梯田、村寨等元素在这里和谐共处，独特的建筑风格和哈尼族人充满活力的文化生活，彰显着传统村落保护的卓越成就。
　　——联合国旅游组织
　　阿者科村远景。
　  迪拜中阿卫视记者  方浩明摄
　　阿者科村森林冠顶，清澈溪水川流不息。村民们有的在梯田间辛勤劳作，有的在家门口经营着小店，以哈尼族传统村寨的原生态文化迎接远方游客。在保护传统民居和文化的同时，着力发展旅游业，为村庄带来了勃勃生机。美丽的景色、历史的脉动和文化的魅力……相信每一位来到这里的游客都会陶醉其间。

　　安徽滁州市凤阳县小岗村
　　作为中国农村改革的发源地，小岗村将古老的文化遗产与前瞻性的发展理念相融合，打造了乡村旅游和可持续发展的典范。
　　——联合国旅游组织
　　小岗村民宿内的一处池塘景观。
　  安徽科技学院巴基斯坦籍留学生 吴光溪摄
　　小岗村是安徽的一张亮丽名片，也是我来中国读书后最喜欢去的地方之一。独特的田园风光、丰富的旅游景点、厚重的历史文化和朴实热情的村民，这一切都深深吸引着我。通过到实地探访以及和老师、同学们的交流，我了解到，小岗村这些年在推进乡村全面振兴方面实现了很大发展，村民的生活一天比一天红火。我会叫上朋友一起，常到小岗村走走转转，感受这里日新月异的变化。

　　浙江丽水市龙泉市溪头村
　　始建于1400多年前的溪头村，森林覆盖率达92%，空气和水质常年保持优等，是1270余种生物的家园。这里以原始生态而闻名，也致力于加强自然和文化遗产保护。其中，龙泉青瓷传统烧制技艺于2009年被列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录。
　　——联合国旅游组织
　　溪头村国际竹建筑文创基地。
　　法国籍陶艺家 吉尔斯·叙弗朗摄
　　小乡村走出了国际范，溪头村入选“最佳旅游乡村”的消息真令人感到高兴！在这里，我有幸亲身参与了“不灭窑火”传统龙窑开窑仪式，深切感受到全球首个陶瓷类人类非遗“龙泉青瓷传统烧制技艺”的博大精深。当地政府积极推动美丽乡村建设和乡村旅游业发展，为这片土地注入新活力，也帮助村民们在家门口实现就业。相信以溪头村为代表的中国乡村将凭借独特的魅力，吸引越来越多各国游客的目光，成为文化交流的重要桥梁。

　　自2021年联合国旅游组织启动“最佳旅游乡村”评选以来，中国入选“最佳旅游乡村”总数达到15个，位列世界第一。这些乡村既是新时代美丽中国建设的生动缩影，更展现了中国乡村全面振兴的美丽图景。

　　（本版文字由本报记者陈尚文、施钰、侯琳良、杨迅、杨文明、田先进、刘军国采访整理，刘雨桐参与采写）

　　《 人民日报 》（ 2025年02月12日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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