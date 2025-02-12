安徽滁州市凤阳县小岗村

作为中国农村改革的发源地，小岗村将古老的文化遗产与前瞻性的发展理念相融合，打造了乡村旅游和可持续发展的典范。

——联合国旅游组织

小岗村民宿内的一处池塘景观。

安徽科技学院巴基斯坦籍留学生 吴光溪摄

小岗村是安徽的一张亮丽名片，也是我来中国读书后最喜欢去的地方之一。独特的田园风光、丰富的旅游景点、厚重的历史文化和朴实热情的村民，这一切都深深吸引着我。通过到实地探访以及和老师、同学们的交流，我了解到，小岗村这些年在推进乡村全面振兴方面实现了很大发展，村民的生活一天比一天红火。我会叫上朋友一起，常到小岗村走走转转，感受这里日新月异的变化。