今年1月销售的新车约96%是纯电动汽车

本报记者 殷 淼

根据挪威公路联合会的最新数据，挪威今年1月共销售9343辆新车，其中约96%即8954辆是纯电动汽车。在50款最畅销的车型中，只有两款是非电动汽车。挪威公路联合会负责人瑟尔贝格·托森在一份声明中表示，政府将继续维持相关激励措施，让选择电动汽车比其他车型更有利，“如果未来继续保持这样的业绩，我们将很快接近2025年目标”。

挪威电动汽车协会助理秘书长彼得·豪格内兰德对记者表示，挪威2017年提出目标，计划从2025年开始所有销售的新车都是“零排放”。这比欧盟设定的目标提前了10年。挪威实施“污染者付费”原则，对本国行驶的燃油汽车征收高额税费，对零排放汽车实行零税或低税政策。挪威政府还推出一系列普及电动汽车的激励措施，包括电动汽车可进入公交车道以节省通勤时间，大规模建设快速充电站网络，降低电动汽车的停车费和高速公路通行费等。

“这些政策措施大大降低了购买电动汽车的门槛，使其比传统的汽油或柴油汽车更实惠，从而鼓励消费者选择零排放汽车。”豪格内兰德表示，“挪威的电动汽车市场份额在2024年已达到89%，今年年内有望实现100%零排放汽车市场的目标。”

根据挪威公路联合会的数据，2012年挪威电动汽车市场共有9款车型，2024年共有47个汽车品牌提供了167款电动汽车车型。2024年，中国电动汽车品牌在挪威市场所占份额已达到10%。“中国电动汽车品牌凭借具有竞争力的价格和多样化的车型，为挪威消费者提供了更多样的选择。”豪格内兰德表示，各国应促进包容开放的合作，不断加强电动汽车技术合作，降低行业壁垒，共促新能源汽车产业发展。

《 人民日报 》（ 2025年02月12日 15 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)