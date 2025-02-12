据新华社联合国2月10日电 中国常驻联合国代表傅聪10日在安理会反恐问题公开会上表示，当前恐怖主义呈上升态势，国际社会面临的恐怖威胁依然复杂严峻。安理会要继续把反恐放在议程优先位置，坚持对恐怖主义“零容忍”，反对“双重标准”和“选择性反恐”，推动加强国际反恐合作。

傅聪说，联合国秘书长古特雷斯在报告中指出，近期叙利亚局势突变，恐怖组织可能趁乱坐大，武器库可能落入恐怖分子之手，国际社会应对此保持高度关注。日前，叙利亚向外国恐怖作战分子授予高级职位，其中包括安理会列名的恐怖组织“突厥斯坦伊斯兰党”，也就是“东伊运”的头目，中方对此表示严重关切。

傅聪表示，当前“伊斯兰国”、“基地”组织、“东伊运”等恐怖组织在阿富汗十分活跃，并相互勾连，不仅破坏阿富汗安全形势，也对地区和国际和平与安全构成威胁。中方呼吁阿富汗临时政府采取可视、可核查行动，瓦解、消灭所有踞阿恐怖组织。中方支持中亚地区国家和上合组织同阿富汗加强合作，携手应对涉恐安全挑战，帮助阿富汗融入地区经济合作，铲除恐怖主义滋生土壤。

傅聪说，非洲正在成为国际反恐新前沿。反恐能力不足是很多非洲国家面临的难题。国际社会要在资金、装备、情报、人力资源、后勤补给等方面加大支持力度，联合国和各伙伴要加强同非盟等区域组织合作，支持非洲加强反恐能力和反恐机构建设。

《 人民日报 》（ 2025年02月12日 15 版）

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