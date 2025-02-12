持续简化行政手续 出台税收优惠政策

本报记者 黄培昭

据乌干达投资局公布的最新数据，在2024/2025财年第一季度，乌干达吸引的外国直接投资额同比增长25.4%。据统计，乌干达在2023/2024财年（2023年10月1日至2024年9月30日）共计吸引外国直接投资30.34亿美元，创下历史纪录。乌干达还在去年阿联酋举行的迪拜国际投资年会上荣获“2024年非洲最佳投资国”奖项，成为东非共同体内部外国投资的重要目的地。

地处东非高原的乌干达水系众多，自然禀赋优势明显，农业、能源和矿产等领域发展潜力大。根据乌干达“2040年愿景”，乌干达力争到2040年将国内生产总值提升至5805亿美元，人均收入升至9500美元。为此，乌干达政府在基础设施、工业化和科技创新等领域设定了一系列具体发展目标，同时推出一系列招商引资激励措施，包括放宽对外国投资的行业限制、允许资本自由进出以及货币自由兑换等，以进一步吸引外国投资。

联合国贸易和发展会议的一份报告认为，乌干达政府持续优化营商环境，推进“数字化单一窗口”引资模式，大大简化投资者的商业注册、交易许可、纳税等行政手续，显著提高其对外国投资的吸引力。乌干达政府已专门设立投资局，为外资企业提供从注册到运营的全方位支持，不断简化办事流程。

税收优惠政策是乌干达吸引外资的一大亮点。针对外资企业，乌干达实施“属地税制”，提供多层次的税收减免政策。例如，外资企业可享受最低50%的税收补贴，在一些特定地区，税收补贴最高能够达到75%；以生产为用途的机械设备，进口时免征关税和增值税；用于出口商品生产的进口原材料可申请100%的退税。作为东非共同体的成员，乌干达企业生产的产品在区域内还享受免关税和配额限制待遇。

近年来，许多中国企业到乌干达投资兴业，项目覆盖农业、基础设施、能源等多个领域。2024年12月，由中国进出口银行提供融资的乌干达通信骨干网和电子政务网五期项目启动建设，该项目旨在提高乌干达全国尤其是偏远地区的互联网覆盖率，推动数字化转型。此前，中企承建的布伊奎供水项目和卡鲁玛水电站相继竣工并投入使用。其中，卡鲁玛水电站是乌干达最大水电项目，总装机容量达600兆瓦，为当地工业区发展提供了更加充足的清洁能源，成为乌干达绿色经济转型的标志性工程之一。乌干达《新愿景报》称，已有超过200家中国企业活跃在乌干达各经济领域，乌干达期待与中企加强在绿色能源、科技创新等高附加值产业领域的合作，推动国家向更高层次的发展目标迈进。

《 人民日报 》（ 2025年02月12日 15 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)