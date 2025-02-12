11国驻华使节走进河北廊坊——

本报记者 邵玉姿

看戏剧演出、观艺术展览、品特色小吃……日前，来自冰岛、保加利亚、卢森堡等11个国家的25名驻华使节及外交官来到河北廊坊，到访只有红楼梦·戏剧幻城、廊坊丝绸之路国际艺术交流中心、廊坊国际年货节，近距离感受春节和中国传统文化的独特魅力。

台上，雾气氤氲、光影交错，演员曼妙起舞、美不胜收；台下，观众目光专注，脸上满是惊叹与欣赏……在只有红楼梦·戏剧幻城“有还无”剧场内，水深3厘米的舞台上，一层层水帘倾泻而下。传统文化与现代艺术碰撞出的火花，让《红楼梦》的故事更加鲜活易懂。“演员在水面上进行了精彩表演，这与我们看过的表演完全不同。”冰岛驻华大使易卜雷忍不住赞叹，“这是一场无与伦比的视觉与心灵盛宴，我从未体验过如此富有魅力的东方文化演绎方式。”

在廊坊丝绸之路国际艺术交流中心，廊坊益田小梅花艺术团带来了中国戏曲表演——《梨园芳华》。舞台上，小演员们一招一式有板有眼，唱腔时而高亢激昂、时而低回婉转，将中国经典戏曲故事娓娓道来。“这些小演员们太了不起了，他们的每个动作、每个眼神都韵味十足。”挪威驻华大使戴伟恩说，“他们用精湛的表演让我感受到了中国戏曲文化的博大精深、薪火相传。”

廊坊丝绸之路国际艺术交流中心以“丝绸之路”为主题，是集艺术展览、演出、教育、交流等功能于一体的综合性艺术平台，融合了多种艺术形式和多元文化元素。参观过程中，驻华使节们不时与工作人员交流探讨，沉浸式感受艺术跨越国界的魅力。

眼下，廊坊国际年货节正在廊坊国际会展中心举行。来自46个国家的众多企业参展，近2000种产品展销……琳琅满目的商品让驻华使节们眼前一亮。舞龙、舞狮、东沽港中幡、信安高跷、评剧等表演更是让驻华使节们目不暇接。“中国始终自信地向世界展示自己的文化。”罗马尼亚驻华公使弗洛里安说，以春节为例，中国保留了多种多样的传统习俗，每一项都蕴含着深厚的文化底蕴，令人着迷。

《 人民日报 》（ 2025年02月12日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)