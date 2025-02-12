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春潮涌动“千岛之国”（大使随笔）

王鲁彤
2025年02月12日05:53 | 来源：人民网－人民日报
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　　一串串红灯笼高高挂起，一副副春联贴上门楣……乙巳蛇年春节，印度尼西亚雅加达街头张灯结彩，浓浓的节日气息扑面而来。在泗水、棉兰等主要城市，舞龙舞狮的锣鼓声此起彼伏。在旅游胜地巴厘岛，游客们抵达机场后，首先映入眼帘的便是随处可见的春节主题装饰。很多印尼朋友会用中文送上春节祝福，字正腔圆地道一声“恭喜发财”。

　　在印尼，春节是华侨华人与当地人共庆的盛事。中印尼友谊源远流长，古老的海上丝绸之路留下了两国人民友好交往的历史佳话，春节文化也漂洋过海融入“千岛之国”。2002年，印尼政府正式将春节定为全国性的法定节假日，体现了印尼多元包容的文化和印尼社会对春节的尊重和认同。春节期间，印尼洋溢着祥和喜庆的节日氛围。许多印尼人除夕当天举行家庭聚会，一起包饺子、吃年夜饭。朋友、同事之间会串门送祝福、赠礼物。企业和学校自发举办活动介绍春节文化，组织大家写“福”字、制作灯笼。中国春节文化同当地文化交汇融合，形成许多富有特色的习俗，不同族裔、不同宗教信仰的民众共同参与文化表演、逛庙会，展示琳琅满目的美食和手工艺品。春节文化已在印尼落地生根，开出绚丽的花朵。

　　今年是“春节”申遗成功后的首个春节。中国驻印尼使领馆以“温暖迎春·共庆中国年”为主题，举办了丰富多彩的系列活动，同印尼民众一起欢度节日。在中国驻印尼大使馆举办的新春招待会上，印尼政要和各界友人欢聚一堂，共同品尝中国传统烹饪技艺带来的“欢乐春节·行走的年夜饭”。在雅万高铁哈利姆车站，大使馆和印尼中国商会总会共同举办春节“快闪”送祝福活动，让乘客体验到“中国速度”，也感受到“中国温度”。中资企业和华侨华人代表获赠“新春暖心包”，在印尼教师和留学生到大使馆吃团圆饭，感受祖国的关怀与温暖。

　　春节不仅是团圆的时刻，也是展望未来的时刻；不仅是中印尼人民文化联结的纽带，也是两国交流交融的写照。近年来，中印尼全面战略伙伴关系强劲发展，各领域务实合作硕果累累，两国友好再攀高峰。2024年，印尼总统普拉博沃两次访华，两国元首就构建具有地区和全球影响力的命运共同体达成重要共识，开辟了政治、经济、人文、海上、安全“五大支柱”合作新格局，为两国关系发展描绘了宏伟蓝图。

　　2025年是中印尼建交75周年，也是万隆会议召开70周年。站在新的历史起点上，中印尼关系面临新的发展机遇，共同弘扬团结、友谊、合作的万隆精神正逢其时。春节期间，中国青年演唱《美丽的梭罗河》和印尼青年用甘美兰乐器演奏《茉莉花》的旋律，在我心中不时回响。相信中印尼关系的未来将如歌声和乐声一样美好。中印尼携手努力，必将为构建具有地区和全球影响力的命运共同体奏响动人乐章，为两国人民创造更多福祉。

　　（作者为中国驻印度尼西亚大使）

　　《 人民日报 》（ 2025年02月12日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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