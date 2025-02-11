新华社华盛顿2月10日电（记者熊茂伶）美国白宫10日在社交媒体X上发布消息说，总统特朗普当天签署文件，宣布对所有美国进口钢铁和铝征收25%的关税。此外，最新措施还取消对部分贸易伙伴的钢铝免税配额和豁免政策。

这意味着对铝关税从此前的10%提升至与钢铁关税一样的水平。特朗普在签署文件时称，此举将帮助钢铝产业和流失的就业岗位“回到美国”，并称关税“不会有例外”。

特朗普还称，将对芯片、汽车、药品等产品征收所谓的“对等关税”。他声称，美国需将关税提升至与其他国家相同的水平。

美国彼得森国际经济研究所高级研究员、前财政部官员加里·赫夫鲍尔对新华社记者表示，最新的关税措施意味着在可预见的未来，美国的钢铝价格将“显著高于”世界市场价格，这不利于大量使用钢铁和铝的下游产业，包括汽车制造、电气机械企业以及飞机制造商。这些下游产业雇佣的工人数量大约是钢铝行业工人数量的十倍，美国政府的钢铝关税仅会让少量钢铝企业受益，更多美国企业的利益将受损。

美国经济与政策研究中心高级经济学家迪恩·贝克对新华社记者表示，短期内，美国企业在采购钢铁和铝、消费者购买含钢铝材料的产品尤其是汽车时将花费更多。长期来看，制造商可能会由于不确定这些关税是否将长期存在而不愿投入太多资金，这将给美国制造业带来负面影响。

在特朗普的第一任期，他曾以维护“国家安全”为由，对进口钢铁和铝产品分别加征25%和10%的关税。

纽约联邦储备银行此前发布的一项研究显示，从2018年开始，美国政府单方面对贸易伙伴施加包括钢铝关税在内的贸易壁垒，这些措施及其引发的反制措施导致美国制造业就业岗位流失。

赫夫鲍尔预计，这次涉及钢铝关税的进一步措施会导致类似后果，而且情况会“更糟”。

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